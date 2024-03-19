Близько 500 вчених, пов'язаних з РФ, відсторонять від досліджень на Великому адронному колайдері
Європейська організація з ядерних досліджень (CERN) припинить співпрацю з сотнями фахівців, які "пов'язані з будь-якою російською організацією"
Про це повідомив представник CERN Арно Марсольє, інформує РІА "Новости".
За його словами, йдеться приблизно про 500 вчених, які не мешкають у Швейцарії. "Зупинення дії угоди про співпрацю набуде чинності з 30 листопада цього року", - зазначив Марсольє.
Він також нагадав, що CERN не отримує фінансування від Росії. "І ми готуємося до того, щоб завдання на Великому адронному колайдері в майбутньому взяли на себе інші групи", - додав Марсольє.
CERN є найбільшою у світі лабораторією фізики високих енергій. Вона розташована на кордоні Швейцарії та Франції, поряд із Женевою. У CERN входять 23 країни, але Росії у цьому переліку немає – до початку війни в Україні Росія мала статус спостерігача. Влітку 2022 року CERN вирішила не продовжувати угоди про співпрацю з Москвою та Мінськом після закінчення їх термінів дії у 2024 році.
- Восени 2022 року CERN розробляла план зупинки своїх прискорювачів часток, зокрема й великого адронного колайдера, якщо у Франції не вистачить електрики через енергетичну кризу в Європі, спричинену гібридною війною Росії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.82 Купівля 38.82Продаж 39.36
- EUR Купівля 42.18Продаж 42.96
- Актуальне
- Важливе