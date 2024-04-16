Зі статей у вікіпедії видаляють дані про санкції щодо дочок Путіна, російських чиновників і бізнесменів

Про це йдеться у розслідуванні російського видання "Важные истории" і проєкту Wikiganda.

Автори розслідування вивчили виправлення майже ста біографічних статей у російсько- й англомовній вікіпедії, присвячених російським мільярдерам, топменеджерам, артистам і громадським діячам, і знайшли в них кілька закономірностей. Зокрема, анонімні користувачі правлять інформацію про включення мільярдерів у списки санкцій або їхнє майно на Заході.

Деякі внесені анонімами зміни згодом відкидаються іншими редакторами (найвідоміший приклад – спроба відредагувати дані про зв’язок з Росією співзасновника Яндекса Аркадія Воложа). Видаляють також інформацію про можливі зв’язки з Кремлем, зокрема, правки вносилися до статей про співзасновників Альфа-Груп Михайла Фрідмана і Петра Авена.

Правлять також інформацію про походження і діяльність у Росії, намагаючись всіляко мінімізувати інформацію про неї. Так, анонімні редактори намагалися поправити біографію оперної співачки Анни Нетребко, вилучивши частину статті про те, що у 2014 році вона передала гроші на відновлення "Донбас Опери" і фотографувалася з прапором так званої Новоросії. У біографії Олександра Мамута, колишнього власника холдингу Rambler, хотіли зазначити, що він давно не пов’язаний з Росією, а є ізраїльським підприємцем, який мешкає в Лондоні.

Із вікіпедії намагалися видалити також дані про санкції проти дочок Путіна Марії Воронцової і Катерини Тихонової. З публікації про Тихонову також намагалися прибрати відомості з розслідування "Важных историй" і Der Spiegel про її дитину з артистом балету Ігорем Зеленським. Намагалися також стерти дані про сина Дмитра Пєскова Миколу Чоулза, зазначає проєкт Радіо Свобода "Сибір.Реалії".

Із російськомовної статті про депутата Держдуми РФ і соратника Рамзана Кадирова, Адама Делімханова, кілька разів невдало хотіли видалити фрагмент про те, що той "регулярно записував постановочні відео з військовими, на яких вони нібито беруть участь у бойових діях", за що чеченські підрозділи в Україні назвали "Тікток-військами".

Як зазначає співрозмовник "Важных историй", який має відношення до вікіпедії, "деякі великі підприємці й політики, можливо, і не хотіли статей про себе, але, коли її хтось створив, доводиться включатися в боротьбу за смисли, бо напишуть всякого, а потім все це відображається в першому рядку пошукової видачі". Видання нагадує, що, як з’ясувалося, статті з вікіпедії раніше використовували навіть чиновники ЄС для обґрунтування санкцій проти низки російських бізнесменів.

За виправлення статті про людину готові заплатити до 5000 доларів, розповів один із редакторів енциклопедії, з яким поговорили журналісти. Правки, як правило, здійснюють анонімні редактори.