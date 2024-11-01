Meta за зверненням Мінцифри заблокувала кібершахраїв, які вимагали гроші в іnstagram-блогерів

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"До Мінцифри звернулися десятки блогерів, які стали жертвами кібершахраїв. Вони отримали повідомлення з погрозами про блокування акаунтів в іnstagram в обмін на гроші", - розповів він.

За його словами, після цього Мінцифри звернулося до Meta. У результаті цього частину акаунтів блогерів уже відновили, а іншу частину згодом відновлять. Водночас сторінки кібершахраїв заблокували.