Meta за зверненням Мінцифри заблокувала кібершахраїв, які вимагали гроші в іnstagram-блогерів
Meta після звернення Міністерства цифрової трансформації України заблокувала шахраїв, які вимагали гроші в іnstagram-блогерів
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"До Мінцифри звернулися десятки блогерів, які стали жертвами кібершахраїв. Вони отримали повідомлення з погрозами про блокування акаунтів в іnstagram в обмін на гроші", - розповів він.
За його словами, після цього Мінцифри звернулося до Meta. У результаті цього частину акаунтів блогерів уже відновили, а іншу частину згодом відновлять. Водночас сторінки кібершахраїв заблокували.
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