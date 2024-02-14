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Головна Технології Напередодні виборів в ЄС TikTok посилить боротьбу з дезінформацією у застосунку

Напередодні виборів в ЄС TikTok посилить боротьбу з дезінформацією у застосунку

14 лютого, 2024 середа
17:13
Технології TikTok

Соціальна мережа TikTok, яка належить компанії ByteDance, посилить боротьбу з дезінформацією та фейковими новинами перед виборами до Європейського парламенту, що відбудуться в червні цього року

Про це повідомляє Reuters.

Соцмережа створить "виборчі центри", що продовжують роботу в TikTok, розпочату у 2021 році. Зазначено, що вона активізувалася торік, коли вибори проходили в Греції, Нідерландах, Польщі, Словаччині та Іспанії.

"Наступного місяця ми запустимо локалізований додаток "Виборчий центр" для кожної з 27 країн-членів ЄС, щоб люди могли легко відокремити факти від вигадок", — розповів керівник відділу довіри та безпеки TikTok EMEA Кевін Морган.

Відповідно до даних компанії, застосунок використовують близько 30% депутатів Європарламенту.

"Працюючи з місцевими виборчими комісіями та організаціями громадянського суспільства, ці виборчі центри стануть місцем, де наша громада зможе знайти достовірну та авторитетну інформацію", - додав Морган.

За його словами, TikTok зараз співпрацює з дев’ятьма організаціями перевірки фактів у Європі, проте у планах прагне розширити свою мережу фактчекінгу й запустити дев’ять додаткових компаній з медіаграмотності у 2024 році.

  • 25 січня стало відомо, що TikTok тестує можливість завантажувати 30-хвилинні відео, що свідчить про значний відхід від формату короткого відео, який зробив сервіс популярним.
Теги:
ЄС
вибори
Європарламент
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