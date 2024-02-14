Напередодні виборів в ЄС TikTok посилить боротьбу з дезінформацією у застосунку

Про це повідомляє Reuters.

Соцмережа створить "виборчі центри", що продовжують роботу в TikTok, розпочату у 2021 році. Зазначено, що вона активізувалася торік, коли вибори проходили в Греції, Нідерландах, Польщі, Словаччині та Іспанії.

"Наступного місяця ми запустимо локалізований додаток "Виборчий центр" для кожної з 27 країн-членів ЄС, щоб люди могли легко відокремити факти від вигадок", — розповів керівник відділу довіри та безпеки TikTok EMEA Кевін Морган.

Відповідно до даних компанії, застосунок використовують близько 30% депутатів Європарламенту.

"Працюючи з місцевими виборчими комісіями та організаціями громадянського суспільства, ці виборчі центри стануть місцем, де наша громада зможе знайти достовірну та авторитетну інформацію", - додав Морган.

За його словами, TikTok зараз співпрацює з дев’ятьма організаціями перевірки фактів у Європі, проте у планах прагне розширити свою мережу фактчекінгу й запустити дев’ять додаткових компаній з медіаграмотності у 2024 році.