Напередодні виборів в ЄС TikTok посилить боротьбу з дезінформацією у застосунку
Соціальна мережа TikTok, яка належить компанії ByteDance, посилить боротьбу з дезінформацією та фейковими новинами перед виборами до Європейського парламенту, що відбудуться в червні цього року
Про це повідомляє Reuters.
Соцмережа створить "виборчі центри", що продовжують роботу в TikTok, розпочату у 2021 році. Зазначено, що вона активізувалася торік, коли вибори проходили в Греції, Нідерландах, Польщі, Словаччині та Іспанії.
"Наступного місяця ми запустимо локалізований додаток "Виборчий центр" для кожної з 27 країн-членів ЄС, щоб люди могли легко відокремити факти від вигадок", — розповів керівник відділу довіри та безпеки TikTok EMEA Кевін Морган.
Відповідно до даних компанії, застосунок використовують близько 30% депутатів Європарламенту.
"Працюючи з місцевими виборчими комісіями та організаціями громадянського суспільства, ці виборчі центри стануть місцем, де наша громада зможе знайти достовірну та авторитетну інформацію", - додав Морган.
За його словами, TikTok зараз співпрацює з дев’ятьма організаціями перевірки фактів у Європі, проте у планах прагне розширити свою мережу фактчекінгу й запустити дев’ять додаткових компаній з медіаграмотності у 2024 році.
- 25 січня стало відомо, що TikTok тестує можливість завантажувати 30-хвилинні відео, що свідчить про значний відхід від формату короткого відео, який зробив сервіс популярним.
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