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У Kyivstar заявили, що наразі не можуть виконати вимоги Держспецзв'язку з забезпечення автономної роботи

Юлія Юліна
17 вересня, 2024 вiвторок
19:45
Технології смартфон_інтернет

У Kyivstar заявили, що зараз 65% мережі можуть працювати в автономному режимі до чотирьох годин. Натомість Держспецзв'язку вимагає 10 годин автономної роботи

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Про це повідомив президент компанії Олександр Комаров, передає Інтерфакс-Україна.

"Безумовно, енергетика – найбільший виклик. Зараз приблизно 65% мережі – це стійкість 4 години й залишок - це приблизно 2 години... І дивимося, як вийти в другому кварталі (2025 року, - ред.) на 6 годин бекап (резерв, - ред.) по 30% мережі", – сказав він.

За його словами, торік компанія намагалася зробити автономною 100% мережі протягом чотирьох годин, однак їй це не вдалося.

"У нас була спроба довести всю мережу у 2023 році до 4 годин (автономної роботи, - ред.), але там були такі помилки, як, наприклад, купівля свинцевих акумуляторів. Вони просто не витримують у цих режимах нерегульованих блекаутів, коли у вас протягом 8 годин немає електроживлення і протягом 2 годин воно є. Насправді їхня здатність працювати знижується прямо пропорційно до цієї нестійкості. Зараз міняємо і хочемо вийти найближчим часом на 4 години бекап", - розповів Комаров.

Він зазначив, що зараз компанія має у своєму арсеналі близько 2,5 тис. генераторів і найближчим часом їхня кількість збільшиться приблизно на тисячу.

Комаров розповів, що Kyistar орієнтується на вимоги Держспецзв'язку про забезпечення автономності базових станцій протягом 10 годин, але найближчим часом досягнення цього показника не видається реалістичним.

"Я не можу сказати, що ми їх виконуємо, ми рухаємося в цей бік. Можливо, не 10 годин, а 6 годин..." - сказав він, зазначивши, що перепоною для такого радикального збільшення часу автономної роботи є фізичні бар'єри, зокрема необхідність замінювати стійки електроживлення на кожному з сайтів.

Теги:
Новини
Україна
Війна з Росією
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