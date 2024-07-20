У застосунку "Київ Цифровий" 11 годин не працюватиме оплата сервісів
У міському застосунку "Київ Цифровий" з 23:00 20 липня до 12:00 21 липня через технічні роботи не працюватиме оплата сервісів
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
"Із 23:00 20 липня до 12:00 21 липня через технічні роботи не працюватиме оплата сервісів у "Київ Цифровий"", - йдеться у повідомленні.
У КМДА додали, що в цей час не буде доступне проведення оплати за паркування і проїзд у громадському транспорті. Платіжний провайдер, який використовується у застосунку "Київ Цифровий", проводитиме заплановані технічні роботи.
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