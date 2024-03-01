Україна спільно з держдепом США посилює кіберзахист у галузі охорони здоров'я: деталі

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Зазначається, що програму підвищення рівня кібербезпеки державних структур України реалізує представництво Фонду цивільних досліджень та розвитку США (CRDF Clobal) у співпраці з держдепом США. Вона серед іншого включає постачання обладнання та програмного забезпечення, тренінги із кібербезпеки та програми наставництва тощо.

Так, CRDF Global у колаборації із командою експертів Cyber Unit Technologies провела перший тренінг для ІТ-спеціалістів і державних службовців, де навчила їх розпізнавати кібератаки та правильно реагувати на загрози.

"Розвиток знань та практичних навичок у сфері кібербезпеки наразі життєво важливий. Це наша інтелектуальна зброя, необхідна для запобігання, виявлення та реагування на російські загрози у сфері кібербезпеки", – зазначила заступниця голови МОЗ із питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

Учасники тренінгу отримали спеціальні знання та навички для оцінки наявних систем та створення надійного захисту від кіберзагроз та практично відпрацювали умовні реалістичні сценарії втручання в інформаційні системи, зазначили в МОЗ.

Кібератака на Київстар: що відомо

Уранці 12 грудня 2023 року через збій у користувачів "Київстару" був відсутній мобільний зв'язок. У компанії заявили, що причиною збою була потужна атака хакерів. СБУ відкрила кримінальне провадження за вісьмома статтями, серед яких держзрада та диверсія.

Російські хакери з групи "Солнцепек" взяли на себе відповідальність за кібератаку на Kyivstar. Вони заявили, що викрали персональні дані користувачів.

Головне управління розвідки Міноборони України заявило, що російська кібератака була спрямована проти цивільних і не мала впливу на Сили оборони.

15 грудня "Київстар" відновив зв'язок і мобільний інтернет.

Пізніше в СБУ повідомили, що російські хакери перебували в системі "Київстару" щонайменше з травня 2023 року.