В ЗСУ запроваджують систему управління оборонними ресурсами: її використовують країни НАТО

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Зазначено, що ця система автоматизує процеси постачання, формує заявки, інформацію про залишки на складах. Також вона допомагає бачити реальну потребу - закуповувати й забезпечувати військових усім необхідним вчасно.

Відомо, що автоматизовувати спочатку почали облік речового майна, і завдяки цьому процеси та обладнання в одному з центрів забезпечення оперативного рівня, який об’єднує велику кількість військових частин, повністю оновлені.

"Пріоритет Міністерства оборони - це впровадження автоматизованих систем і відмова від паперових процесів. SAP допоможе нам забезпечити найсучасніший процес управління оборонними ресурсами", - сказала на зустрічі із партнерами заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Водночас завдяки системі управління оборонними ресурсами автоматизовано контроль за постачанням, обліком військової техніки й озброєння на основних базах. Зокрема, це стосується й запчастин до техніки. Їх Україна отримує в рамках міжнародної технічної допомоги.

"Для того, щоб система працювала всюди, вже адаптовані та навчені працівники складів. Результатом остаточного запровадження системи має стати повна автоматизація процесів логістики і повноцінна відмова від паперового документообігу в логістичних операціях", - додала радниця заступниці міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Оксана Ферчук.

У Міноборони зазначили: до кінця 2024 року планується провести облік майна у всіх складах та військових частинах, які працюватимуть з системою SAP. За словами Міністерства, вони також будуть повністю модернізовані.