В ЗСУ запроваджують систему управління оборонними ресурсами: її використовують країни НАТО
В Україні завершено перший етап впровадження в ЗСУ системи управління оборонними ресурсами на базі System Analysis Program Development, яку використовують 28 країн НАТО
Про це повідомило Міністерство оборони України.
Зазначено, що ця система автоматизує процеси постачання, формує заявки, інформацію про залишки на складах. Також вона допомагає бачити реальну потребу - закуповувати й забезпечувати військових усім необхідним вчасно.
Відомо, що автоматизовувати спочатку почали облік речового майна, і завдяки цьому процеси та обладнання в одному з центрів забезпечення оперативного рівня, який об’єднує велику кількість військових частин, повністю оновлені.
"Пріоритет Міністерства оборони - це впровадження автоматизованих систем і відмова від паперових процесів. SAP допоможе нам забезпечити найсучасніший процес управління оборонними ресурсами", - сказала на зустрічі із партнерами заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
Водночас завдяки системі управління оборонними ресурсами автоматизовано контроль за постачанням, обліком військової техніки й озброєння на основних базах. Зокрема, це стосується й запчастин до техніки. Їх Україна отримує в рамках міжнародної технічної допомоги.
"Для того, щоб система працювала всюди, вже адаптовані та навчені працівники складів. Результатом остаточного запровадження системи має стати повна автоматизація процесів логістики і повноцінна відмова від паперового документообігу в логістичних операціях", - додала радниця заступниці міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Оксана Ферчук.
У Міноборони зазначили: до кінця 2024 року планується провести облік майна у всіх складах та військових частинах, які працюватимуть з системою SAP. За словами Міністерства, вони також будуть повністю модернізовані.
- 17 листопада стало відомо, Міноборони запустило автоматизовану систему управління оборонними ресурсами SAP. Її впровадження у ЗСУ пришвидшить опрацювання заявок на постачання від бригад з кількох тижнів до 2-3 днів.
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