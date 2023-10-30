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Telegram після подій в Дагестані блокуватиме канали, які закликають до насилля

30 жовтня, 2023 понедiлок
19:17
Світ

Засновник месенджера Telegram Павло Дуров заявив, що канали, що закликають до насильства, будуть заблоковані

Про це він написав у власному каналі.

"Канали, що закликають до насильства, будуть заблоковані за порушення правил Telegram, Google, Apple і всього цивілізованого світу", - зазначив Дуров.

Як приклад, він опублікував публікацію каналу "Утро Дагестан", де обіцяють не дати спокійного життя євреям на Кавказі. Через кілька хвилин після публікації цей канал перестав бути доступним.

Що відомо про події в Дагестані

У неділю, 29 жовтня, в аеропорту Махачкали, столиці Дагестану, кілька тисяч людей протестували проти літака з ізраїльтянами. Мітингувальники скандували гасла на підтримку Палестини.

Сотні людей увірвалися в аеропорт і на посадковий майданчик. Вони шукали громадян Ізраїлю та вимагали "вислати євреїв" з республіки. Офіс прем'єр-міністра та МЗС заявляють, що вони стежать за подіями в Дагестані та очікують, що російські правоохоронні органи забезпечать безпеку всіх ізраїльських громадян і євреїв.

Голова Дагестану Сергій Меліков звинуватив у розпалюванні антисемітських заворушень телеграм-канал, до якого начебто причетні "зрадники та бандерівці" з України.

МЗС України відреагувало на звинувачення РФ щодо причетності до погромів проти ізраїльтян у Махачкалі. Там зазначили, що загрози вчинити насильство над євреями є результатом російської державної пропаганди, яка протягом десятиліть вирощувала в росіян почуття ненависті до інших націй.

Ізраїль
Близький Схід
Технології
Війна в Ізраїлі
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2023, понедiлок
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