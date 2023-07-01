Про це пише Reuters.

Орбітальний супутник європейського виробництва запустили у космос у вантажному відсіку ракети SpaceX Falcon 9 зі станції космічних сил на мисі Канаверал у Флориді о 18:00 за київським часом.

Після короткого польоту у космосі, Euclid планують випустити у місячну подорож до гравітаційно-стабільного положення між Землею та Сонцем, що називається точкою Лагранжа два, або L2 та розташоване на відстані майже 1,6 млн км від Землі.

Там Euclid досліджуватиме еволюцію того, що астрофізики називають "темним Всесвітом", використовуючи ширококутний телескоп для огляду галактик, розташованих на відстані 10 мільярдів світлових років від Землі поза межами Чумацького Шляху. Космічний апарат оснащений приладами, призначеними для вимірювання інтенсивності та спектрів інфрачервоного світла від цих галактик таким чином, щоб точно визначити їхню відстань.

Місія зосереджена на двох основних компонентах "темного Всесвіту": "темній матерії", яка є невидимою, але як вважається, надає форму і текстуру космосу та "темній енергії", яка може пояснити прискорення розширення Всесвіту. За оцінками вчених, "темна енергія" і "темна матерія" разом складають 95% космосу, тоді як звичайна матерія, яку ми можемо бачити, становить лише 5%.

Місія Європейського космічного агенства коштує 1,4 мільярда доларів і триватиме щонайменше шість років. Зазначається, що результати місії трансформують астрофізику і, ймовірно, розуміння самої природи гравітації.