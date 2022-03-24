Тенденція наступного десятиліття – збільшення обороноздатності країн – Чалий

Про важливість збільшення обороноздатності України та тенденції десятиліття розповів Валерій Чалий, експосол України в США в етері Еспресо TV



Валерій Чалий зазначив: "Ключове питання, яке ніхто не має право його віддати, це збільшення обороноздатності України, тобто я стверджую, що писані неписані гарантії безпеки нічого не будуть вартувати. Скажу більше, це не кінець війни, вона буде тривати не один рік. Ця гаряча фаза закінчиться, але сама війна, яка була з 2014 року у протистоянні двох цивілізацій, буде продовжуватися аж до того як на росії зміниться режим і ми побачимо реальні зміни на цих територіях. А до того цей сусід буде нам загрожувати постійно".



"Ми маємо тільки збільшувати свої можливості по обороні. НАТО прийняло рішення подвоїти свої зусилля для того, щоб збільшити такі можливості країн НАТО: замість 4 бойових груп, 8; 40 тис. вони розгортають, 100 тис. у них загалом, 40 000 ніколи не було на східному фланзі. До того ж підсилюють бюджети, в червні відзвітують про досягнення обіцяної межі 2% на оборону. Це буде тенденція наступного десятиліття, всі будуть збільшувати свою обороноспроможність", - підкреслив експосол.



Чалий зауважив: "І Україні в будь-якому разі треба уникнути питання, не те що роззброєння, а збільшувати рамки свого потенціалу. Це ключове питання для нас і буде більшою гарантією безпеки".

Нагадаємо, Валерій Чалий 16 березня прокоментував: "Важко вести переговори, коли масово вбивають цивільне населення".

12 березня Валерій Чалий відзначив:"Це казки, що закриття неба над Україною спровокує Третю світову війну. Вона вже триває".