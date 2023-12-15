Тепер просто готель: у російському Воронежі прибрали з вивіски назву "Україна"
У російському Воронежі готель "Україна" на Арсенальній, 4-А залишився без назви. Слово "Україна" демонтували з вивіски, а нового найменування не вигадали
Оновлену вивіску показало видання "Вести Воронеж".
Нової назви у закладу поки немає, а на сайті готелю наразі записано колишню. В адміністрації готелю відмовилися називати причину, з якої вирішили демонтувати слово "Україна", і не змогли відповісти, коли саме це сталося.
Видання зазначає, що у серпні 2022 року з фасаду готелю прибрали плакат із назвою, і містяни думали, що назву планують змінити. Однак тоді в адміністрації готелю запевнили, що лише вирішили замінити стару вивіску на таку ж нову.
За словами працівників, негативу від гостей після початку повномасштабного вторгнення РФ до України готель нібито не отримував, а про зміну назви керівництво навіть не замислювалося.
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