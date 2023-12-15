Тепер просто готель: у російському Воронежі прибрали з вивіски назву "Україна"

Оновлену вивіску показало видання "Вести Воронеж".

Нової назви у закладу поки немає, а на сайті готелю наразі записано колишню. В адміністрації готелю відмовилися називати причину, з якої вирішили демонтувати слово "Україна", і не змогли відповісти, коли саме це сталося.

Видання зазначає, що у серпні 2022 року з фасаду готелю прибрали плакат із назвою, і містяни думали, що назву планують змінити. Однак тоді в адміністрації готелю запевнили, що лише вирішили замінити стару вивіску на таку ж нову.

За словами працівників, негативу від гостей після початку повномасштабного вторгнення РФ до України готель нібито не отримував, а про зміну назви керівництво навіть не замислювалося.