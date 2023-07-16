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Територією Карабаху Росія намагається розрахуватись з Азербайджаном за обхід санкцій, - голова Європейської партії Вірменії Хзмалян

16 липня, 2023 неділя
19:38
Світ Російські "миротворці" в Нагірному Карабасі

Голова Європейської партії Вірменії Тигран Хзмалян вважає, що в обмін на територію Нагірного Карабаху Росія отримала можливість обходити санкції через Азербайджан

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Хочу наголосити, що блокаду Нагірного Карабаху влаштував не лише Азербайджан. Це російсько-азербайджанська блокада. Саме Росія, яка за день до нападу на Україну запросила у Москву президента Алієва, організувала блокаду цієї території. Адже саме територією Карабаху та Південної Вірменії вони хотіли розрахуватись з Азербайджаном за можливість обходити санкції та можливість перекачувати свої енергоресурси через Баку", - пояснив Хзмалян.

Голова Європейської партії Вірменії наголосив, що Азербайджан продовжує допомагати Росії обходити санкції

"Зараз саме це і відбувається. Росія продовжує перекачувати газ та нафту через Азербайджан в Туреччину, а далі в Європу під виглядом азербайджанської нафти. Таким чином Кремль збагачується для продовження війни проти України. Саме тому те, що ми робимо в Нагірному Карабасі, є спробою врятувати своїх людей. Ці люди знаходяться в блокаді з листопада 2022 року", - додав він.
 

Конфлікт щодо Нагірного Карабаху

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном щодо Нагірного Карабаху триває вже понад 30 років. При СРСР територія належала Азербайджанській РСР, а населяли її переважно вірмени. В 1991 році регіон оголосив про "незалежність" і назвався Нагірно-Карабахською Республікою, це відбувалось за підтримки Вірменії. З того часу в регіоні періодично ставалися військові конфлікти. Останнє загострення почалося в березні цього року, коли через стрілянину загинули люди.

14 травня Азербайджан і Вірменія погодилися вжити подальших заходів для делімітації кордону. Сторони підтвердили своє визнання так званої Алматинської декларації, яка підтверджує територіальну цілісність Вірменії (29 800 кв. км) та Азербайджану (86 600 кв. км). Точна делімітація кордонів буде визначена шляхом переговорів.

22 травня президент Азербайджану Ільхам Алієв під час пресконференції у Литві заявив, що підписання мирної угоди між країнами неминуче. Глава держави висловив сподівання, що це принесе мир на Кавказ і зазначив, що хоча території Азербайджану знаходилися під окупацією майже 30 років, країна готова до мирної угоди. Натомість на перемовинах з Алієвим прем'єр Вірменії Нікол Пашинян офіційно погодився визнати територію Нагірного Карабаху суверенними землями Азербайджану. Зі свого боку азербайджанська сторона гарантує дотримання прав і свобод вірменської національної меншини.

Ці домовленості передбачають припинення існування не визнаної у світі "Нагірно-Карабаської Республіки" та її "органів влади". Домовленості Пашиняна й Алієва були досягнені без участі Кремля й здатні покласти край багаторічному кровопролиттю й напруженню у Карабасі. Посередниками виступили країни Євросоюзу та США.

29 травня прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що наразі немає узгодженого проєкту угоди про мир з Азербайджаном, який можна було б підписати.

5 червня секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян заявив, що Азербайджан й Вірменія можуть вже до кінця цього року укласти мирну угоду.

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Володимир Путін
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російська армія
Вірменія
санкції проти Росії
Війна з Росією
Нагірний Карабах
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