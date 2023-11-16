Термін звільнення важкопоранених військових необхідно змінити, щоб вони могли продовжити лікування, - волонтерка Корчинська

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Щодо важкопоранених, то були прийняти зміни за наказом у законі про захист військовослужбовців. У пункті №10 11-ої статті йдеться про позбавлення можливості адекватного лікування важкопоранених бійців через чотири місяці безперервного лікування у госпіталях. Важкопоранених за цим наказом збираються звільнити. І тепер через чотири місяці родини повинні самі дбати, що робити та де лікувати важкопоранених. Так не може бути! Тому терміново просимо зібрати з цього приводу робочу групу", - наголосила медична координаторка прифронтового стабпункту.

За її словами, Міноборони подавало командуванню Медичних сил ще 1 листопада пропозиції, щоб звільнення важкопоранених було не раніше, ніж через 12 місяців.

"Міністру Умєрову треба прийняти термінові заходи щодо зміни у цьому законі та не давати можливості командуванню Медичних сил діяти проти наших поранених, тим більше важкопоранених. Бо зараз вони навмисно намагаються викинути важкопоранених за межі шпиталів через чотири місяці їхнього перебування у лікарнях. Ми не маємо право наших поранених захисників викидати в їхні містечка та селища, аби родини самі дбали про них, у той час, коли ще потрібні лікування та реабілітація. Ми просимо міністра Умєрова та народних депутатів терміново виправити помилки, які були зроблені з подачі, на жаль, Медичних сил", - зазначила Оксана Корчинська.