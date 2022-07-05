Про це пише ТАРС з посиланням на джерело.

Зазначається, що цей військовий перебувала на заводі "Азовсталь" у Маріуполі та здалася в полон.

"Під час допиту швед заявив, що не стріляв, у бойових діях не брав участь", - заявило джерело ТАРС.

Ім'я громадянина Швеції ТАРС не називає. Інші джерела про його затримання поки що не повідомляють.

Раніше в "ДНР" засудили до смертної кари британців Шона Піннера і Ейдена Есліна і марокканця Брагіма Саадуна, які служили в українській армії, визнавши їх винними в найманстві та "насильницькому захопленні влади".

Згідно з повідомленнями російських ЗМІ, "ДНР" висунула такі ж звинувачення ще двом британцям — Ділану Хіллі та Ендрю Хіллу.

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