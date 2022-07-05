Терористи "ДНР" звинуватили в найманстві громадянина Швеції, який здався у полон на Азовсталі
"Влада" самопроголошеної "Донецької народної республіки" звинуватила в найманстві громадянина Швеції
Про це пише ТАРС з посиланням на джерело.
Зазначається, що цей військовий перебувала на заводі "Азовсталь" у Маріуполі та здалася в полон.
"Під час допиту швед заявив, що не стріляв, у бойових діях не брав участь", - заявило джерело ТАРС.
Ім'я громадянина Швеції ТАРС не називає. Інші джерела про його затримання поки що не повідомляють.
- Раніше в "ДНР" засудили до смертної кари британців Шона Піннера і Ейдена Есліна і марокканця Брагіма Саадуна, які служили в українській армії, визнавши їх винними в найманстві та "насильницькому захопленні влади".
- Згідно з повідомленнями російських ЗМІ, "ДНР" висунула такі ж звинувачення ще двом британцям — Ділану Хіллі та Ендрю Хіллу.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.2
Купівля 34.2Продаж 35.05
-
EUR
Купівля 35.24Продаж 36.44
- Актуальне
- Важливе