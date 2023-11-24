Тертий пиріг з яблуками: рецепт, який вам точно захочеться повторити

Тертий пиріг з яблуками - це варіант солодкого кондитерського виробу, який містить два шари пісочного тіста та шар начинки з яблуками. Зазвичай в нього додають спеції, такі як кориця, мускатний горіх, а також ванільний цукор або мед в якості підсолоджувачів. Аромат пирогу при випіканні заманює членів родини на кухню, а неймовірний смак не залишить байдужим нікого.

Тертий пиріг на маргарині з яблуками

Інгредієнти:

борошно пшеничне – 500 г

маргарин або вершкове масло – 250 г

цукрова пудра – 60 г

курячі яйця – 3 шт.

розпушувач тіста – 1 пакетик

ванільний цукор – 1 пакетик

сіль - дрібка

яблука – 1.4-1.5 кг

кориця та цукор (за смаком)

манна крупа (можна брати панірувальні сухарі) – 2-3 ч. л.

Покроковий рецепт приготування:

В окремій ємності перетираємо руками в крихту маргарин кімнатної температури з борошном. Або можна використати для цього процесу терку, тоді маргарин має бути холодним. Додаємо до крихти цукрову пудру, ванільний цукор, сіль, розпушувач та яйця. Починаємо замішувати тісто лопаткою, потім руками. Воно має стати однорідним, досить густим та не липнути до рук. Якщо тісто вийде дуже крихким та не триматиме форму, можна додати одну столову ложку сметани. Відділяємо від тіста ¼ частину, перекладаємо в поліетиленовий пакет або плівку та ставимо в морозильну камеру. Більшу частину тіста, що залишилась теж перекладаємо в пакет та ставимо в холодильник на одну годину. Готуємо начинку. Яблука очищаємо від шкірки та насіннєвої коробки. Натираємо на крупній терці. Яблука відтискаємо від зайвого соку, він нам не потрібен. Додаємо до яблук цукор та корицю на свій смак. Форму для випічки (в даному рецепті - 23×33 см, хоча можна трохи більшу) застеляємо пергаментним папером. Присипаємо борошном робочу поверхню та розкочуємо тісто з холодильника так, щоб були бортики. Перекладаємо тісто у форму для випікання, обрізаємо зайве та присипаємо манкою. Зверху додаємо яблука та розрівнюємо начинку. Дуже швидко натираємо тісто з морозильної камери та накриваємо ним яблука. Випікаємо пиріг у розігрітій до 180 градусів духовці близько однієї години. Готово!

Такий тертий пиріг на маргарині можна робити з іншими начинками. Особливо смачно виходить зі смородиновим або сливовим варенням. Просто замініть яблука на будь-яке інше варення, яке вам подобається.

Фото: The house of Elyn Ryn