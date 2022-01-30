#ThanksFriends: У Києві відбулася акція подяки країнам ЄС та НАТО за військову допомогу
У Києві відбулася акція #ThanksFriends, учасники якої висловили подяку країнам ЄС та НАТО, які підтримують Україну
Про це повідомляє Укрінформ.
Один із організаторів заходу Юрій Гудименко заявив, що головна мета заходу - подякувати нашим союзникам.
"Ми хочемо, щоб їх влада та громадяни розуміли, що ми вдячні за допомогу, яку вони надають, та розуміємо її важливість. Ці люди, які сьогодні сюди приходять, вони приходять добровільно та з однією метою - висловити свою вдячність", - сказав Гудименко.
Учасники акції на Майдані Незалежності розгорнули плакат з надписом #ThanksFriends та вивісили прапори країн, які допомагають з озброєнням Україні - Великої Британії, США, Польщі, Естонії, Литви, Латвії, Канади, Чехії та Туреччини.
- Нагадаємо, 28 січня, міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що в Україну прибула 81 тонна американських боєприпасів.
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