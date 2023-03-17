Ті, хто воював, - не "чарівна кнопка" для повоєнних змін
Теза про "от хлопці повернуться і наведуть порядок" інфантильна та маніпулятивна і за нею взагалі нічого не стоїть. При чому, для усіх учасників цього дискурсу
По-перше, суто логічно, хлопці зараз наводять порядок із зовнішнім ворогом, і сил та натхнення на наведення порядку всередині країни у них не залишиться.
По-друге, хлопці — не з космосу, а така сама частина українського суспільства і всі жили тут до війни. І всі гуртом, воюючі й невоюючі, не могли навести порядку, а якщо і могли — то рівень наведеного порядку був невисоким.
Хлопці — не з космосу, а така сама частина українського суспільства і всі жили тут до війни. І всі гуртом, воюючі й невоюючі, не могли навести порядку, а якщо і могли — то рівень наведеного порядку був невисоким
По-третє, це чергове очікування "чарівної кнопки", спроба перекласти відповідальність і очікування, щоб хтось ззовні розв'язав наші проблеми. Цей кейс яскраво був продемонстрований новинами про американський аудит наших витрат. Всі раділи, що от, прийшли, наводять порядок. Нарешті.
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Відсутність достойного порядку у нашій країні — у нашій усередненій непорядності та пасивності і небажанні брати особисту участь у формуванні порядку. Волонтери навчили українське суспільство одному чудовому трюку, який став порятунком і одночасно зіграв злий жарт з нами й нашим майбутнім. Вони навчили людей давати гроші на хороші справи й цим влаштували українцям індульгенцію від всього решта. Що ви в мене хочете, я даю гроші на армію. Українці навчились давати гроші, щоб нічого не робити, а давання грошей для них автоматично стало суспільною діяльністю, актом громадянського чину.
Волонтери навчили українське суспільство одному чудовому трюку, який став порятунком і одночасно зіграв злий жарт з нами й нашим майбутнім. Вони навчили людей давати гроші на хороші справи й цим влаштували українцям індульгенцію від всього решта
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Якби у світі з'явився Фонд Наведення Порядків, то українці залюбки б скинулись на нього грошима. Тупо накидали б сотні мільярдів доларів, щиро і натхненно. А через те, що такого фонду не існує, то хз, що робити й хто той порядок має наводити.
Гроші є, тільки нема кому донатити.
Холєра.
Про автора: Володимир Гевко, маркетолог, блогер
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