По-перше, суто логічно, хлопці зараз наводять порядок із зовнішнім ворогом, і сил та натхнення на наведення порядку всередині країни у них не залишиться.

По-друге, хлопці — не з космосу, а така сама частина українського суспільства і всі жили тут до війни. І всі гуртом, воюючі й невоюючі, не могли навести порядку, а якщо і могли — то рівень наведеного порядку був невисоким.

Хлопці — не з космосу, а така сама частина українського суспільства і всі жили тут до війни. І всі гуртом, воюючі й невоюючі, не могли навести порядку, а якщо і могли — то рівень наведеного порядку був невисоким

По-третє, це чергове очікування "чарівної кнопки", спроба перекласти відповідальність і очікування, щоб хтось ззовні розв'язав наші проблеми. Цей кейс яскраво був продемонстрований новинами про американський аудит наших витрат. Всі раділи, що от, прийшли, наводять порядок. Нарешті.

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Відсутність достойного порядку у нашій країні — у нашій усередненій непорядності та пасивності і небажанні брати особисту участь у формуванні порядку. Волонтери навчили українське суспільство одному чудовому трюку, який став порятунком і одночасно зіграв злий жарт з нами й нашим майбутнім. Вони навчили людей давати гроші на хороші справи й цим влаштували українцям індульгенцію від всього решта. Що ви в мене хочете, я даю гроші на армію. Українці навчились давати гроші, щоб нічого не робити, а давання грошей для них автоматично стало суспільною діяльністю, актом громадянського чину.

Волонтери навчили українське суспільство одному чудовому трюку, який став порятунком і одночасно зіграв злий жарт з нами й нашим майбутнім. Вони навчили людей давати гроші на хороші справи й цим влаштували українцям індульгенцію від всього решта

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Якби у світі з'явився Фонд Наведення Порядків, то українці залюбки б скинулись на нього грошима. Тупо накидали б сотні мільярдів доларів, щиро і натхненно. А через те, що такого фонду не існує, то хз, що робити й хто той порядок має наводити.

Гроші є, тільки нема кому донатити.

Холєра.

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Про автора: Володимир Гевко, маркетолог, блогер

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