Тихановська закликає поліцію, прокуратуру та спецслужби України не мати справ з "правоохоронцями" Лукашенка

Вона передала депутатам прохання білоруської діаспори в Україні, інформує офіційний ТГ-канал політикині.



Під час розмови Світлана Тихановська наголосила на важливості виконання Україною низки прохань білорусів. Ось їхній перелік:



"Не дозволити режиму (режиму Лукашенка - ред.) посварити білорусів та українців. Незалежність Білорусі та України не повинін навіть ставитися питання.



Припинити співпрацю між СБУ, МВС та Офісом генпрокурора України та "правоохоронними" органами Білорусі;



Запровадити для тих, хто був змушений виїхати до України, статус тимчасового захисту, передбачений законом України.



Тимчасово виключити адміністративну відповідальність для тих, хто був змушений перетинати кордон України за межами пунктів пропуску - якщо вони планують виїхати до іншої країни.



Піти назустріч у питанні апостилів на документах - релокантам небезпечно повертатися до Білорусі чи звертатися до посольства;



Підтримати громадські організації та медіа, які продовжують роботу у вигнанні - їм потрібна допомога у реєстрації".

В офісі Тихановської у Вільнюсі (Литва). Під час спілкування з народними депутатами України



Своєю чергою українські депутати, які входять до складу згадного об'єдання, очікують, що Україна приєднається до санкцій ЄС. Вони обговорили з Тихановською питання створення групи підтримки Білорусі в ПАРЄ.



"В Україні розуміють, що Лукашенко не представляє білорусів, а режим не дорівнює Білорусі", - підсумувала пресслужба Тихановської.