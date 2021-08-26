"Тоттенгем" розгромив "Феррейру" та вийшов у груповий етап Ліги конференцій

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Дубль у матчі, ще в першому таймі, оформив форвард Гаррі Кейн. На 70-й хвилині Джовані Ло Чельсо блискавично виконав штрафний удар і позбавив "Феррейру" будь-яких шансів на вихід далі.



"Тоттенгем" зіграє у груповому етапі Ліги конференцій. За сумою двох матчів вони пройшли португальців 4:0.

Ліга конференцій



Раунд плей-офф. Повторний матч



26 серпня



"Тоттенгем" (Англія) - "Феррейра" (Португалія) 3:0 (Перший матч - 1:0)



Голи: Кейн, 9, 35, Ло Чельсо, 70

26 серпня у плей-офф раунді кваліфікації Ліги Європи луганська "Зоря" знову програла віденському "Рапіду".

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