"Тоттенгем" розгромив "Феррейру" та вийшов у груповий етап Ліги конференцій
У повторному матчі плей-офф кваліфікації Ліги конференцій "Тоттенгем" розгромив португальську "Феррейру"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Дубль у матчі, ще в першому таймі, оформив форвард Гаррі Кейн. На 70-й хвилині Джовані Ло Чельсо блискавично виконав штрафний удар і позбавив "Феррейру" будь-яких шансів на вихід далі.
"Тоттенгем" зіграє у груповому етапі Ліги конференцій. За сумою двох матчів вони пройшли португальців 4:0.
Ліга конференцій
Раунд плей-офф. Повторний матч
26 серпня
"Тоттенгем" (Англія) - "Феррейра" (Португалія) 3:0 (Перший матч - 1:0)
Голи: Кейн, 9, 35, Ло Чельсо, 70
- 26 серпня у плей-офф раунді кваліфікації Ліги Європи луганська "Зоря" знову програла віденському "Рапіду".
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