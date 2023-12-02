"Той самий диявол": Зеленський про російську опозицію
На думку українського президента Володимира Зеленського, так звана російська опозиція за своїми поглядами мало чим відрізняється від російської влади
Про це він заявив у інтерв'ю Associated Press, відеозапис якого опублікувала пресслужба глави держави.
"Ми бачимо цих людей. Ми бачимо таку опозицію умовну або штучну, у якої з Путіним однакові погляди на війну, на світову ізоляцію Росії, на використання ядерної зброї, економіку, окупацію України", - сказав Зеленський.
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"Це не опозиція. Це просто ще один супутник Путіна, хоч і з іншим обличчям, ім'ям і тим самим дияволом всередині", - наголосив Володимир Зеленський.
- Нагадаємо, на думку глави української держави, після проведення призначених на 17 березня 2023 року фейкових перевиборів Путіна, що незмінно керує Росією останні вже 24 роки, Захід матиме підстави визнати його правління нелегітимним.
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