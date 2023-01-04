"Треба поставити крапку в російській агресії саме цього року", - Зеленський закликав партнерів пришвидшити оборонну допомогу Україні

Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

"Сьогодні є нові й потужні результати від нашого дипломатичного марафону. Франція виводить європейську оборонну підтримку України на новий рівень, і я дякую Президенту Макрону за це лідерство. Отримаємо більше бронетехніки, зокрема колісні танки французького виробництва. Це те, що дає чіткий сигнал усім іншим нашим партнерам: немає зараз жодної раціональної причини того, що Україні досі не постачалися танки західного зразка. А це дуже важливо, щоб відновити безпеку для всіх українців і спокій для всіх європейців. Саме перед новим "Рамштайном" такий сигнал надзвичайно актуальний", - йдеться у зверненні.

За словами Зеленського, оборонна допомога партнерів повинна допомогти у завершенні війни з РФ вже цьогоріч.

"Треба поставити крапку в російській агресії саме цього року й не відкладати жодну з тих оборонних можливостей, які здатні пришвидшити поразку держави-терориста. Сучасна західна бронетехніка, танки західного зразка – це якраз одна з таких ключових можливостей", - сказав Володимир Зеленський.

Президент України також заявив, що провів розмови з пані прем’єр-міністром Данії Фредеріксен і президентом Румунії Клаусом Йоганнісом.

"Поінформував про актуальну ситуацію на передовій. Про те, що в Росії зараз планують чергову хвилю агресії на найближчі місяці. Ми маємо зробити цю хвилю останньою – жодного шансу на реванш для терористів. Я почув сьогодні тверду підтримку України з боку Данії, готовність разом посилювати наші позиції в боротьбі проти агресії. І дуже важливо, що цього року Данія захищатиме безпеку та інтереси Європи й міжнародне право, так само як і після 24 лютого", - сказав президент України Володимир Зеленський.

4 січня стало відомо, що Франція передасть Україні колісні танки AMX-10RC та бронетранспортери АCMAT Bastion. Це під час телефонної розмови Зеленському пообіцяв президент Франції Емманюель Макрон.

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