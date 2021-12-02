Тренер пояснив, що заважає Ломаченку провести бій з новим абсолютним чемпіоном світу
Американський тренер Роберт Гарсія заявив, що український боксер Василь Ломаченко відмовиться від бою з абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі Джорджем Камбососом на його батьківщині - в Австралії - через фінансові причини
Про це повідомляє vRINGe.com.
За словами Гарсії, жоден з лідерів легкого дивізіону не погодиться боксувати в Австралії.
"Не думаю, що наступний великий бій Камбососа буде в Австралії. Девін Хейні не поїде до Австралії. Даю 100%, що жоден з іменитих боксерів не поїде до Австралії. Ломаченко не поїде до Австралії. Ніхто не поїде, жоден з них", - сказав Гарсія.
Він пояснив, що у США в боксі крутяться набагато більші гроші, а організатори поєдинку вимушені рахуватися зі зручністю часу проведення поєдинку для американських глядачів.
"Тут, у США, набагато більше грошей, ніж в Австралії. Люди не дивитимуться цей бій о 4 ранку. Це дуже складно. Камбосос захистить свої титули в Австралії, заробить $1-2 млн, а потім приїде до США побитися з кожним із цих хлопців. Це буде розумно. І це єдиний варіант, як воно буде", - переконаний Гарсія, якого у 2012 році визнали найкращим тренером світу.
28 листопада у Нью-Йорку (США) Джордж Камбосос переміг американця Теофімо Лопеса та відібрав у нього звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг).
Ексчемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко 11 грудня у Нью-Йорку зустрінеться з Річардом Коммі з Гани.
- 2 грудня стало відомо, що Теофімо Лопес звинувачує у поразці від Джорджа Камбососа організатора бою за звання абсолютного чемпіона світу Едді Хірна.
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