Тренер пояснив, що заважає Ломаченку провести бій з новим абсолютним чемпіоном світу

Про це повідомляє vRINGe.com.

За словами Гарсії, жоден з лідерів легкого дивізіону не погодиться боксувати в Австралії.

"Не думаю, що наступний великий бій Камбососа буде в Австралії. Девін Хейні не поїде до Австралії. Даю 100%, що жоден з іменитих боксерів не поїде до Австралії. Ломаченко не поїде до Австралії. Ніхто не поїде, жоден з них", - сказав Гарсія.

Він пояснив, що у США в боксі крутяться набагато більші гроші, а організатори поєдинку вимушені рахуватися зі зручністю часу проведення поєдинку для американських глядачів.

"Тут, у США, набагато більше грошей, ніж в Австралії. Люди не дивитимуться цей бій о 4 ранку. Це дуже складно. Камбосос захистить свої титули в Австралії, заробить $1-2 млн, а потім приїде до США побитися з кожним із цих хлопців. Це буде розумно. І це єдиний варіант, як воно буде", - переконаний Гарсія, якого у 2012 році визнали найкращим тренером світу.

28 листопада у Нью-Йорку (США) Джордж Камбосос переміг американця Теофімо Лопеса та відібрав у нього звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг).

Ексчемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко 11 грудня у Нью-Йорку зустрінеться з Річардом Коммі з Гани.