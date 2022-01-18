Тренувальні військові підрозділи Канади та Великої Британії продовжать роботу в Україні, - Стефанішина
Канада й Велика Британія не виводимуть тренувальні військові місії з України, попри ультиматум президента РФ Володимира Путіна
Про це заявила віцепрем’єр-міністрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в етері програми "Свобода слова на ICTV".
Вона розповіла, що за підсумками засідання Комісії Україна - НАТО 10 січня та переговорів 17 січня Україна домовляється із союзниками щодо посилення двосторонньої співпраці в галузі оборони.
"Зокрема, йдеться про співпрацю з Канадою, Великою Британією, а також США. Сьогодні в Києва перебуває міністерка закордонних справ Канади. Важливо, що і Канада, і Велика Британія підтвердили, що вони жодним чином не будуть реагувати на ультиматуми Путіна стосовно виведення тренувальних військових підрозділів з території України. Більше того, їх робота продовжиться і посилиться", - розповіла віцепрем'єр-міністерка.
Ольга Стефанішина наголосила, що Україна не має ілюзій, що НАТО воюватиме в нашій країні, але забезпечення української обороноздатності входить у інтереси Альянсу.
"Це також було підтверджено", - пояснила вона.
За словами Ольги Стефанішиної, Україна веде перемовини з низкої інших країн - учасниць НАТО про зміцнення співпрації в оборонній сфері. Віцепрем'єр-міністерка зазначила, що не може розмовляти про це публічно, однак обговорення таких домовленостей усерйоз почалося після засідання Комісії Україна - НАТО.
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