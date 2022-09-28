Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

"Лазарет основної команди "Динамо" залишили одразу кілька футболістів. Захисник Денис Попов, воротар Руслан Нещерет та нападник Владислав Кулач повернулися до загальної групи та тренуються без жодних обмежень, приїхавши разом із партнерами до Львова для підготовки до майбутніх матчів у чемпіонаті України та Лізі Європи", - пишуть у пресслужбі київського клубу.

Попов травмував плече у матчі чемпіонату України проти "Дніпра-1" (0:3). У Нещерета на початку вересня вдруге за нинішній рік діагностували перелом носа.

Востаннє Кулач грав у грудні минулого року, вийшовши на заміну наприкінці домашнього матчу із "Зорею" (1:1).

Найближчий матч "Динамо" проведе у неділю, 2 жовтня, початок – о 13:00. У суперниках - "Минай".

16 вересня WBC ультрас "Динамо" написали лист з фронту, де вимагають братів Суркісів піти з київського клубу.

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