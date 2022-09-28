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Троє футболістів "Динамо" відновились від травм

28 вересня, 2022 середа
23:44
Спорт Денис Попов

Голкіпер Руслан Нещерет, захисник Денис Попов і форвард Владислав Кулач відновились від травм

Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

"Лазарет основної команди "Динамо" залишили одразу кілька футболістів. Захисник Денис Попов, воротар Руслан Нещерет та нападник Владислав Кулач повернулися до загальної групи та тренуються без жодних обмежень, приїхавши разом із партнерами до Львова для підготовки до майбутніх матчів у чемпіонаті України та Лізі Європи", - пишуть у пресслужбі київського клубу.

Попов травмував плече у матчі чемпіонату України проти "Дніпра-1" (0:3). У Нещерета на початку вересня вдруге за нинішній рік діагностували перелом носа.

Востаннє Кулач грав у грудні минулого року, вийшовши на заміну наприкінці домашнього матчу із "Зорею" (1:1).

Найближчий матч "Динамо" проведе у неділю, 2 жовтня, початок – о 13:00. У суперниках - "Минай".

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футбол
Динамо
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чемпіонат України
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