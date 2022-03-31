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Головна війна з Росією Тростянець налагоджує роботу в гуманітарному напрямі, особливо важливо просто нагодувати людей,- Бова
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Тростянець налагоджує роботу в гуманітарному напрямі, особливо важливо просто нагодувати людей,- Бова

31 березня, 2022 четвер
19:07
війна з Росією Гуманітарна допомога

Депутат Тростянецької міської ради Руслан Бова повідомив, що 30 днів місто було в окупації та 30 днів не підвозили продукти і ліки

Про це він розповів в етері Espreso.TV

“Вчора приїжджали представники Укрзалізниці, обіцяли, що найближчі два-три дні і буде відновлено залізничне сполучення із Сумами і Харковом. Місто залишається без світла. Комунальники активно ремонтують і обіцяють найближчі пару днів поступово почати включати світло”, анонсував Бова

Депутат додав, що в місті немає води .Водозабори не працюють, газ частково є, але в більшості домівок газу немає.

“Зв‘язок з‘явився. В деяких місцях не добиває, але інтернет нормальний. Можна подзвонити рідним і запитати: “Як справи?” Іноді, цього дзвінка достатньо щоб видихнути рідним. Тридцать днів місто було в окупації, тридцать днів не підвозили продукти та ліки.Зараз налагоджуємо роботу в гуманітарному напрямку, особливо важливо просто нагодувати людей. Потреба є в найпростіших речах- крупи, олія, цукор, мука, сіль, дріжджі, макарони. У нас є центральний гуманітарний штаб, який приймає всі вантажі. Вони фасуються, розвозяться по мікрорайонах міста, по школах”,зауважив Бова

 

Нагадаємо: мешканці Тростянця, Сумської області, можуть отримати гуманітарну допомогу в центрі міста або попросити її доставити за потрібною адресою

 

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