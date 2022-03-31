Тростянець налагоджує роботу в гуманітарному напрямі, особливо важливо просто нагодувати людей,- Бова

Про це він розповів в етері Espreso.TV

“Вчора приїжджали представники Укрзалізниці, обіцяли, що найближчі два-три дні і буде відновлено залізничне сполучення із Сумами і Харковом. Місто залишається без світла. Комунальники активно ремонтують і обіцяють найближчі пару днів поступово почати включати світло”, анонсував Бова

Депутат додав, що в місті немає води .Водозабори не працюють, газ частково є, але в більшості домівок газу немає.

“Зв‘язок з‘явився. В деяких місцях не добиває, але інтернет нормальний. Можна подзвонити рідним і запитати: “Як справи?” Іноді, цього дзвінка достатньо щоб видихнути рідним. Тридцать днів місто було в окупації, тридцать днів не підвозили продукти та ліки.Зараз налагоджуємо роботу в гуманітарному напрямку, особливо важливо просто нагодувати людей. Потреба є в найпростіших речах- крупи, олія, цукор, мука, сіль, дріжджі, макарони. У нас є центральний гуманітарний штаб, який приймає всі вантажі. Вони фасуються, розвозяться по мікрорайонах міста, по школах”,зауважив Бова

Нагадаємо: мешканці Тростянця, Сумської області, можуть отримати гуманітарну допомогу в центрі міста або попросити її доставити за потрібною адресою

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Facebook (https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fespreso.tv%2Fvideos%2F4880716871975303%2F&show_text=false&width=560&t=0)