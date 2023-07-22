Про це в етері телеканалу "Еспресо" заявив Андреас Умланд, аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи.

"Швеція колись сама була імперією і там є історичний фактор, що колись Швеція мала війну з Росією, але це було дуже давно. Я думаю, що одна із причин - це Фінляндія. Тому, що зв'язки між Фінляндією та Швецію - дуже великі. Тобто ці фінський досвід грає для розуміння Швеції Росії велику роль", - зазначив він.

Як зазначає аналітик Умланд, другий фактор - це те, що Швеція має свою традицію пацифізму, індивідуалізму та думки про права людини й волю.

"І це якось трохи подібно на те, що ми маємо в Німеччині, але політичні результати цієї філософії у Швеції інші. Вони приводять шведів до того, щоб більше підтримувати такі країни, як Україна, і взагалі народи, які борються за свободу", - наголошує він.

Окрім цього, Умланд додав, що у Швеції ще до повномасштабного вторгнення була проукраїнська позиція.

"Це маленька, в порівнянні з Росією, країна, яка хоче звільнитися і це викликало велику симпатію. І чомусь в континентальній західній Європі все по-іншому. Там ось в Греції, Італії, Німеччині, Франції, Іспанії - там по-іншому на це дивляться", - додав він.