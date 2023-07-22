Це країна, яка хоче звільнитися від Росії, і це викликало велику симпатію: аналітик Умланд про шведську підтримку України
Швецька підтримка українського народу у війні проти російських загарбників є одностайною, адже Україна - це маленька, у порівнянні з РФ, країна, яка хоче боротися і це викликає велику симпатію
Про це в етері телеканалу "Еспресо" заявив Андреас Умланд, аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи.
"Швеція колись сама була імперією і там є історичний фактор, що колись Швеція мала війну з Росією, але це було дуже давно. Я думаю, що одна із причин - це Фінляндія. Тому, що зв'язки між Фінляндією та Швецію - дуже великі. Тобто ці фінський досвід грає для розуміння Швеції Росії велику роль", - зазначив він.
Як зазначає аналітик Умланд, другий фактор - це те, що Швеція має свою традицію пацифізму, індивідуалізму та думки про права людини й волю.
"І це якось трохи подібно на те, що ми маємо в Німеччині, але політичні результати цієї філософії у Швеції інші. Вони приводять шведів до того, щоб більше підтримувати такі країни, як Україна, і взагалі народи, які борються за свободу", - наголошує він.
Окрім цього, Умланд додав, що у Швеції ще до повномасштабного вторгнення була проукраїнська позиція.
"Це маленька, в порівнянні з Росією, країна, яка хоче звільнитися і це викликало велику симпатію. І чомусь в континентальній західній Європі все по-іншому. Там ось в Греції, Італії, Німеччині, Франції, Іспанії - там по-іншому на це дивляться", - додав він.
- Уранці 12 липня стартував другий день саміту НАТО у Вільнюсі. Однією з ключових подій цього дня стало проведення Ради НАТО - Україна, а також гарантії безпеки і додаткова зброя.
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