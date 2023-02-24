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Війна з Росією: хроніка
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Це лише проміжний фініш

Олексій Біловол
24 лютого, 2023 п'ятниця
22:08
Погляд Олексій Біловол

Рік тому, саме в цей час з першими авіаударами, ракетними обстрілами та наземним вторгненням почалася нова історія нової держави — Української держави нового тисячоліття

Держави, що ризикувала вмерти укотре у своїй історії. Проте цього разу українська держава встояла, порушивши й скепсис тих, хто вірив, що Київ впаде за 72 години; і те що люди оберуть неволю через намагання будь-що зберегти власне життя і статки; і те, що через політичні чвари українська влада дозволить безкровно віддати свої території, і те, що Європа та прогресивний світ знову обмежаться суцільним занепокоєнням та веганськими санкціями.

Та ми вистояли, кожен для цього на своєму місці зробив максимум того, що міг і навіть більше.

Ми вистояли, разом започаткувавши нову Українську державу, і це вже наша проміжна перемога.

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Адже, попри всі відчайдушні зусилля, голосування Генеральної асамблеї ООН щодо формули миру Зеленського з засудженням російської агресії та "закликом вивести з усієї території української суверенної держави російські війська", вкотре довело, що прогресивний світ з Україною.

Зі 193 країн, лише 7 підтримали путінську агресію. А до сателіта, в обличчі лукашенківської Білорусі, додались лише вічний вигнанець Північна Корея, Сирія Асада та маловпливові у глобальних масштабах Нікарагуа, Малі та Еритрея.

141 країна сказала "так!", і що особливо важливо, резолюцію на користь України підтримали й Сербія, споконвічний слов'янський партнер Росії, і Угорщина. Угорщина автократа Орбана, який ледве не офіційно визнаний симпатиком Путіна, за що був публічно посланий головою словацького МІДу Качером услід за російським військовим кораблем.

141 країна сказала "так!", і що особливо важливо, резолюцію на користь України підтримали й Сербія, споконвічний слов'янський партнер Росії, і Угорщина. Угорщина автократа Орбана, який ледве не офіційно був визнаний симпатиком Путіна, за що був публічно посланий головою словацького МІДу Качером услід за російським військовим кораблем

Так, 32 країни утримались, серед них ключові, як Індія та Китай, проте, зважаючи на динаміку розвитку, таке голосування — це реальне підтвердження всесвітнього визнання України, її суверенітету та державності.

Попри обстріли, ядерний та газовий шантаж путінської Росії, Україна втратила однозначну підтримку лише двох країн з часу останнього жовтневого голосування.

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І резолюцію "Про справедливий і сталий мир в Україні" підтримала навіть Бразилія, яку теж записували до симпатиків Володимира Путіна.

Так це лише проміжний фініш, і ми маємо не тільки перемогти, а й заново заснувати державу без  метастазів радянського і пострадянського періоду, яких ще вистачає для того, щоб вважати, що вони не мають впливу.

Саме це і буде нашою головною перемогою. Я в це вірю, і в сучасну, модернову, заможну, прогресивну та комфортну Україну, і в її шлях. Що цього разу історичний шанс Україна використає якнайкраще. Надто багато крові було вже сплачено за цю можливість перевідновлення.

Джерело

Про автора. Олексій Біловол, політичний експерт

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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