Центр оборонних інвестицій Естонії запропонував для українських біженців понад 100 квартир

Про це повідомляє видання ERR.



На першому етапі біженцям з війни будуть передані 44 квартири в будівлі. За даними видання, очікується що українці заселяться вже цього тижня.



"Ми підтримали Україну військовою технікою, а тепер підтримуємо біженців з України і в Естонії, надаючи їм 110 квартир. Ці люди були змушені покинути батьківщину через війну, і ми намагаємося забезпечити їм якомога хороші умови, щоб ці біженці мали притулок стільки, скільки їм потрібно",- сказав міністр оборони Естонії Калле Лаанет.



Квартири готові до здачі, раніше вони стояли порожніми, укомплектовані новими матрацами, ковдрами, подушками та простирадлами. На другому етапі буде надано 66 квартир на 160 ліжок; роботи на цих квартирах наразі тривають.



Центр витратив десятки тисяч євро на роботу з оновлення цих квартир і має намір також використати речі, подаровані жителями Естонії, для облаштування квартир. Загалом біженцям планують надати 110 квартир на 276 ліжок.



Станом на понеділок, 28 березня, Естонія прийняла 24 610 біженців з України.

Нагадаємо, 10 березня Естонія оголосила про тимчасове припинення видачі туристичних віз громадянам Російської Федерації.

В Естонії телеоператор Telia Eesti першим припинив трансляцію російського каналу РБК, який поширює військову пропаганду РФ і виправдовує війну Росії проти України.

Також уряд Естонії виступив за надання Україні прискореної перспективи вступу до Європейського Союзу.