Центр протидії корупції: ідея прирівняти корупцію до держзради становить загрозу для євроінтеграції України

Про це в ефірі Еспресо заявила виконавча директорка Центру протидії корупції Дар’я Каленюк.

"Досі ідея щодо прирівняння корупції до держзради лишається. Є намір Офісу президента подати законопроєкт. Зараз відбуваються певні дискусії та комунікації всередині різних правоохоронних органів, зокрема в СБУ та Офісі генпрокурора, аби запропонувати версію законопроєкту", - сказала вона.

На її думку, наші міжнародні партнери все дуже добре розуміють.

"Як тільки президентський законопроєкт з'явиться, буде публічна і непублічна комунікація наших партнерів стосовно загроз, які несе цей документ для всієї антикорупційної інфраструктури. Відповідно, цей законопроєкт буде нести загрозу для нашої євроінтеграції", - вважає Каленюк.

Виконавча директорка ЦПК нагадала, що створення незалежних антикорупційних органів з виключною підслідністю - це була вимога ЄС та МВФ, вона триває з 2014 року.

"Завдяки виконанню ми отримали безвіз з ЄС. Восени буде наступний раунд оцінки співпраці ЄС та України, виконання семи вимог. ЄС вирішуватиме, чи відкривати офіційні переговори про вступ. В цей історичний момент - з'являється дуже дебільна ініціатива з планом поламати антикорупційну інфраструктуру", додала Каленюк.

Вона вважає, що всі ці тези щодо прирівняння дуже гарно звучать, але є не такі привабливо комунікаційно, але дуже ефективні інструменти, які треба прийняти депутатам.

"Це повернення електронного декларування, відкрий доступ до нього для всіх громадян, посилення незалежності САП (створення окремої юридичної особи), створення незалежної експертної установи при НАБУ, яка зможе швидко та неупереджено підтверджувати або спростовувати наявність шкоди в рамках кримінальних проваджень. Є цілий ряд нудних інструментів, які дуже давно підвисли в парламенті, за які ніхто не береться, бо вони будуть каральним мечем проти топкорупції, зокрема народних депутатів", - підсумувала виконавча директорка Центру протидії корупції.