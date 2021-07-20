Цигарок на майже 6 млн грн: СБУ викрила канал нелегального переправлення підакцизної продукції до Євросоюзу

Про це повідомляє пресслужба СБУ.



Для приховування протиправної діяльності ділки перевозили «товар» великогабаритним вантажним транспортом під виглядом промислового кабелю. Для цього учасники трафіку вносили недостовірні відомості до митної документації.



Під час огляду транспортного засобу було виявлено майже 250 ящиків цигарок іноземного виробництва, схованих у 160 кабельних котушках.



У межах кримінального провадження за ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності осіб, причетних до організації контрабандного каналу.



Перевіряється причетність до протиправної діяльності працівників Волинської митниці.



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