Циклічна істерика в мережі: хто тепер Рак? Пояснюємо, що не так з 13-м знаком зодіаку

Еспресо розповість, звідки виник класичний зодіак та чому у мережі періодично виникає справжня істерика з 13-м знаком, якого називають "Змієносцем" (Ophiuchus).

Про що у тексті:

Що таке зодіак і чому в ньому 12 знаків;

Звідки виник 13-й знак зодіаку;

Чому знову активно заговорили про зміну зодіаку.

Що таке зодіак і чому в ньому 12 знаків

Фото: Вікіпедія

Зодіак – це уявний поділ нічного неба над нашою головою на певну кількість рівних частин через які проходить Сонце (так звана екліптика). Ці рівні частини, власне, відомі як "знаки зодіаку". Слово зодіак походить з грецької й означає "звірине коло" (ζῳδιακός κύκλος). Адже ще тисячі років тому наші пращури, які мали магічні уявлення про природу, назвали певні найбільш яскраві зірки на нічному небі іменами тварин, які ті їм нагадували, коли провести між ними лінії.

Першими поділ нічного неба на кола небесної сфери, вздовж яких відбувається видимий рух Місяця, Сонця і ще кількох планет, зробили астрономи Вавилону. Перша ж згадка про "зодіакальний" пояс (чи лінію руху Сонця) у письмових джерелах Вавилона датується початком VII століття до н. е. Тексти клинопису на глиняних табличках містять перелік з 18 сузір'їв. У VII—VI століттях до н. е. згадується поділ зодіакальної зони вже на 36 ділянок по 10° кожна (коло, яким видається видиме нічне небо, має 360°, тому 36 помножити на 10 і маємо 360).

Дослідники відзначають, що поділ зодіаку на 12 рівних частин вже по 30° відбувся, імовірно, на початку V століття до н. е. Саме в цей період знаходять перші згадки вавилонян про зодіакальні гороскопи (передбачення для вельмож) з 12-х сузір'їв. Чому у вавилонців популярним був поділ неба на 36 і 12 частин? Це було зумовлено шістдесятковою системою числення Вавилону, якою ми й досі частково користуємося (хвилина – 60 секунд, година – 60 хвилин). Коло поділялося на 360 частин (градусів), що приблизно відповідало кількості днів у році. Зодіакальна вавилонська система служила також і системою небесних координат.

Ця система передалася до давнього Єгипту, а звідти й до Греції. Античні греки запозичили систему саме з поділом на 12 частин. Перша згадка зодіаку в грецьких джерелах пов'язана з Євдоксом Кнідським – основоположником давньогрецької теоретичної астрономії, який жив у середині IV ст. до н. е. Для популяризації знаків зодіаку, греки приписали йому міфічний характер. Наприклад, Овен — золоторунний баран, що ніс Фрікса й Геллу, Телець — бик, який викрав Європу, Близнята — Діоскури, Лев — Немейський лев, Стрілець — Кентавр і так далі. Римляни, які великою мірою "списали" грецьку культуру, також запозичили зодіакальний поділ, чим поширили його на всю Європу.

Звідки виник 13-й знак зодіаку

Фото: Вікіпедія

Відомий нам зодіак створили в часи, коли астрологія та астрономія були тісно переплетені. Тому давні вчені не дуже зважали на похибки пов’язані з точністю визначення меж сузір’їв, які для них були тотожними знакам зодіаку. Кілька сотень років тому, астрологія (як планети впливають на людину) перестала бути наукою. Натомість астрономія (вивчення самих планет і їхнього руху) стала базовою дисципліною, яка дозволила, для прикладу, людям побувати на Місяці (при цьому, що був, на думку астрологів, славнозвісний "несприятливий" ретроградний Меркурій).

Зараз вчені розрізняють знаки зодіаку від сузір'їв, пов'язаних з ними, не тільки через постійне віддалення їх один від одного (так звана прецесія рівнодення через яку всі земні календарі рано чи пізно мають похибку), а ще й тому, що сузір'я різноманітні за формою та розміром, тому займають різну ширину руху Сонця по небу. Наприклад, сузір'я Діви займає в п'ять разів більше екліптичної довготи, ніж сузір'я Скорпіона. Але знаки зодіаку, бувши вигаданим для спрощення поділу нічного неба, "живуть" окремо від сузір'їв і становлять рівно одну дванадцяту частину від повного кола (вже згадані 30° пройдені Сонцем приблизно за 30,4 дня).

У 1930 році було точно визначено межі нинішніх сузір'їв Міжнародним астрономічним союзом (88 офіційних сузір'їв і ще сотні не офіційних з мільярд мільярдів видимих зірок). Саме тоді вперше публічно заговорили про 13-й знак зодіаку. Бо було виявлено, що через фактичне зміщення дат, екліптика проходить через ще одне (тринадцяте) сузір'я — Змієносця — розташоване між Скорпіоном і Стрільцем. Сонце проходить через сузір'я Змієносця (людина, яка бореться зі змієм) в період 30 листопада — 17 грудня. Однак, враховуючи, що астрономів не цікавив зодіак, то тему перейняли деякі астрологи, які вирішили запровадити нову систему з 13-ма знаками, щоб бути більш "точними" у своїх прогнозах.

Наприклад, астрологи Вальтер Берг та Марк Ядзакі у 90-х роках популяризували зодіак з 13-ма знаками. Ще раніше, у 60-70-х роках, популяризацією зодіаку з 14-ма знаками (крім Змієносця ще Кит) займався астролог Стівен Шмідт.

Та до традиційних знаків зодіаку сузір'я Змієносець ніколи не належало і тому більшість астрологів відмовилися від такої практики, довіряючи перевіреним традиційним методам. До того ж це б означало, що треба наново ділити рік на меншу кількість днів, відповідно, багато б людей перестали бути носіями того чи іншого знаку зодіаку, а стали в один день носіями іншого. Що, звісно, абсурдно, особливо враховуючи тих, хто любить читати гороскопи. Бо, умовно, б виходило, що до вчорашнього дня ви читали й вірили в гороскоп для Овна, та вже сьогодні змушені повірити, що ви Телець. Однак, враховуючи ефект Форера (явище, коли окрема людина вважає точним описом свого характеру такий, який дуже загальний і підходить будь-кому), це могло б спрацювати.

Хоча про існування 13-го знаку зодіаку вказував ще найвідоміший астролог античності – Птолемей, та Змієносець порушував гармонію кола, яке ділили рівно на 30 градусів. Якби було 13 знаків, тоді коло б ділили на 27.692 307… градусів. У часи, коли не було калькуляторів, обчислювати такі цифри й створювати якісь астрономічні підрахунки чи гороскопи для вельмож, точно було складно. Тому поділ на 12 частин з 30 градусами – мав ідеальне і навіть божественне значення для астрологів минулого і таким залишився для теперішніх любителів астрології.

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Чому знову активно заговорили про зміну зодіаку

Фото: Getty Images

Мова про 13-й знак зодіаку в публічній площині періодично виникає вже близько сотні років, від часу погодження астрологами меж сузір’їв і чіткого месиджу, що класичний зодіак має значну похибку. Та ще ніколи ці дискусії не були такими популярними, як в часи доступного всім інтернету, коли це питання набуло навіть циклічного характеру. Адже через перенасичення інформацією, людям властиво забувати, що умовно рік тому про це вже говорили й, напевно, говоритимуть через рік знову, як про "сенсацію".

Цього вересня такою сенсацією послужило NASA, яке у своєму дитячому енциклопедичному сайті розмістило статтю про Всесвіт в якій науковці показали ілюстрацію з 13-ма сузір’ями через які фактично проходить Сонце по своїй осі впродовж року. Саме ця ілюстрація стала "доказом" для багатьох українських ЗМІ, мовляв, NASA запровадило новий 13-й зодіак! Хоча у їхній дитячо-пізнавальній статті ні слова про це.

Фото: NASA

Та NASA вже не вперше втрапляє у "скандал" зі Змієносцем. Ще у 2020 році вони надали офіційний коментар щодо цього.

"Ви нещодавно чули, що NASA змінило знаки зодіаку? Ні, ми точно не змінювали їх. У NASA ми вивчаємо астрономію, а не астрологію. Ми не змінювали жодних знаків зодіаку, ми просто все підрахували. Астрономія — це наукове дослідження всього, що існує в космосі. Астрономи та інші вчені знають, що зірки на відстані багатьох світлових років не впливають на звичайну діяльність людей на Землі. Астрологія є дещо іншою. Це віра в те, що положення зірок і планет можуть впливати на людські події. Це не вважається наукою", – йдеться в статті вчених, які займаються астрономією, а не астрологією.

У NASA пояснили, що вже загадані вище давні вавилоняни, які створили зодіак з 12-ма сузір’ями, проігнорували точність, на догоду своєму численню.

"Лінія, яка проведена від Землі через Сонце, вказує на Діву протягом 45 днів, а на Скорпіона — лише 7 днів. Щоб досягти чіткої відповідності зі своїм 12-місячним календарем, вавилоняни проігнорували той факт, що насправді Сонце рухається через 13 сузір'їв, а не через 12. Тоді вони призначили кожному з цих 12 сузір'їв рівну кількість часу", – кажуть науковці.

Тобто вчені говорять про факти, а не про звичні людські уявлення пов’язані з зодіаком. Для NASA не має сенсу змінювати зодіак, вони лише намагаються пояснити людям, що їхнє уявлення з 12-а сузір’ями, через які проходить Сонце впродовж року, є хибними, бо їх є 13. Власне, розуміння цього може змінити думку багатьох про значення астрології й гороскопів в їхньому житті. Статистика каже, що великий відсоток людей продовжує вірити гороскопам, довіряючи доленосні рішення руху планет (хоча, чого дивуватися, коли в США близько 2% людей у 2019 році вірили, що Земля плоска).

Тож, враховувати чи не враховувати існування 13-го знаку зодіаку, це право кожного для кого це питання має якесь значення. Та перш ніж поширювати нібито сенсаційні новини про "офіційні зміни зодіаку", спершу варто трішки детальніше заглибитися в суть цієї багатовікової історії.