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OPINION

Цьогоріч свічка пам‘яті — особлива. Вона не дає зламатися нам, як того прагне Путін

Леся Вакулюк
26 листопада, 2022 субота
19:07
Погляд Леся Вакулюк

Сталін відбирав збіжжя — те, чого в Україні завжди було доволі, навіть, коли був неврожай. Путін відбирає електроенергію, якої в Україні з надлишком

"Чи не є Голодомором те, що Росія зараз робить з українцями, обстрілюючи критичну інфраструктуру", - запитав ведучий одного з польських телеканалів. А дійсно. Чим не Голодомор — подумала я.

Минуло 89 років. Тоді був Сталін. Тепер Путін. Навіть прізвища їхні подібні. Хоч у першого — це псевдо.

Тоді Сталін відбирав збіжжя — те, чого в Україні завжди було доволі, навіть, коли був неврожай.

Тепер Путін відбирає електроенергію, якої в Україні з надлишком.

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Тоді Сталін замордував мільйони українців лише тому, що хотіли вони бути господарями у власному домі. Лише вдумайтеся: трохи менше, ніж століття тому на Фастівщині (Центральна Україна) українські селяни не розуміли російської мови, якою до них зверталися совєтські партєйці, що агітували вступати у "колхози".

Тоді Сталін відбирав збіжжя — те, чого в Україні завжди було доволі, навіть, коли був неврожай. Тепер Путін відбирає електроенергію, якої в Україні з надлишком

Нині Путін мордує українців, бо вони, як і їхні предки, хочуть бути господарями у власній країні й хочуть повернути собі те, що в них намагалися і намагаються відібрати, — історичну пам‘ять. Тоді українці віддавали останнє, родинні вишиті сорочки та шалянові хустини, мальовані образи й ткані рядна, аби тільки дістати шматок хліба.

Нині українці збирають гроші, щоб купити генератор, акумулятор чи якийсь інший пристрій, аби бути зі світлом і теплом.

Тоді українці готували зупи, каші чи хліб з бруньок, кори дерев, чобіт, ворон — усього, що могло бути хоч трохи їстівним. Щоб вижити.

Нині українці сплять у наметах, розбитих посеред квартир, гріють каміння на газових плитах, готують їсти на туристичних пальниках, майструють окопні свічки, купляють ліхтарики на лоба, паяють батарейки й проводи — роблять усе, що може полегшити життя.

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Не так давно ми дивувалися з наших бабусь і прабабусь, що вони стільки консервацій наготовлюють, що тримають мішки з крупами. Іноді те, що можна було побачити на їхніх полицях у підвалах чи на горищах, просто шокувало. Як от слоїки з закатаним хлібом, на які онуки натрапили на стриху бабусиного дому по її смерті. Так і дізналися, яку травму по Голодомору вона несла через все своє життя.

Нині Путін мордує українців, бо вони, як і їхні предки, хочуть бути господарями у власній країні й хочуть повернути собі те, що в них намагалися і намагаються відібрати, — історичну пам‘ять

Нині, у XXI столітті, коли електроенергія не є чимось винятковим, ми вчимося робити запаси води, їжі, яка б довше зберігалася, ми перевіряємо заряд на телефоні чи комп‘ютері, ми можемо пройти пів міста, аби знайти чи то мобільний, чи то інтернет-зв‘язок. І тішимося простим речам — появі електрики чи свічці у подарунок.

Щороку у четверту суботу листопада ми запалюємо свічку пам‘яті, якою вшановуємо всіх тих українців, чиє життя обірвав Голодомор. Але цьогоріч свічка пам‘яті — особлива. Поки вона горить у темних наших помешканнях, — нагадує, як наших предків намагався зламати Сталін, і разом із тим не дає зламатися нам, як би того не прагнув Путін.

Спеціально для Еспресо.

Про авторку. Леся Вакулюк, журналістка "Еспресо"

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