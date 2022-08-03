Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ініціатором стамбульської угоди щодо зерна виступили ООН і особисто президент Туреччини Ердоган. РФ не хоче ускладнювати свої відносини з Туреччиною. Туреччина має ключі від Чорного моря. РФ здійснює багато рейсів морем. Туреччина може перекрити шляхи військовим кораблям і на майбутнє, не тільки зараз. РФ хоче показати світу, що з нею можна домовлятися. Це вимушений крок РФ", - зауважив Устименко.

Також директор Українського інституту морського права та безпеки додав, що в угоді не прописана відповідальність сторін за невиконання умов.

"Угода не забезпечена військовим супроводженням, жодні військові конвої не передбачені цією угодою. РФ показала своє обличчя, заплямоване воєнними злочинами", - наголосив Устименко.

Міністерство оборони Туреччини у вівторок увечері підтвердило прибуття зерновоза RAZONI з українським збіжжям – першого судна, яке вирушило в межах міжнародної "зернової угоди"

22 липня у Стамбулі підписали міжнародну угоду про розблокування українських портів для вивезення зерна. Україна підписала документ із Туреччиною та ООН. Дзеркальну угоду також підписала Росія.

1 серпня вранці міністр інфраструктури України повідомив, що з Одеси відчалило судно RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне з 26 тис. тонн української кукурудзи. Міністр інфраструктури Олександр Кубраков інформував, що в портах Одеси чекають на свою чергу ще 16 суден — ті, що були заблоковані з початку повномасштабного вторгнення Росії.

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