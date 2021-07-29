Туреччина надала Україні 6 тис. додаткових дозволів на вантажні автоперевезення
Туреччина надала Україні 6 тис. додаткових дозволів на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень
Про це у Facebook повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури.
Згідно з повідомленням, Туреччина надала Україні додаткових 6 тис. дозволів на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень.
Зокрема, було видано 3 тис. дозволів на порожній в'їзд автомобілів, 1 тис. дозволів на перевезення до чи з третіх країн, а також 2 тис. дозволів для двосторонніх перевезень.
За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, дозволи передадуть до Посольства України у Туреччині, а вже у серпні вони будуть в Україні доступні для оформлення українським перевізникам.
"Також працюємо над тим, щоб збільшити кількість міжнародних додаткових дозволів за ключовими напрямами", - цитує пресслужба слова Кубракова.
За інформацією Укртрансбезпеки, станом на липень квота дозволів для порожнього в'їзду та перевезення до чи з третіх країн була повністю вичерпана українськими перевізниками. Після проведення перемовин були досягнуті домовленості про надання дозволів тих категорій, в яких українські автоперевізники зацікавлені найбільше.
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