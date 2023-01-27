Тут все наше життя: як виживають люди у пекельному Бахмуті | Ростислав Радиш в проєкті "Війна і волонтери"
Сьогодні о 17:00 в ефірі YouTube телеканалу Еспресо у програмі "Війна і волонтери" з ведучою Христиною Парубій говоритимемо з волонтером Ростиславом Радишем, який нещодавно відвідав Бахмут
Ростислав Радиш – волонтер зі Львова. Допомагає воїнам та цивільному населенню на найважчих ділянках фронту. Він один з перших приїхав у звільнений Херсон та вже кілька разів побував у пекельному Бахмуті.
Ростислав Радиш нещодавно повернувся із Бахмуту, де був у пунктах незламності, спілкувався з місцевими та військовими.
Ростислав Радиш буде гостем програми "Війна і волонтери".
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