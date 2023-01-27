Тут все наше життя: як виживають люди у пекельному Бахмуті | Ростислав Радиш в проєкті "Війна і волонтери"

Ростислав Радиш – волонтер зі Львова. Допомагає воїнам та цивільному населенню на найважчих ділянках фронту. Він один з перших приїхав у звільнений Херсон та вже кілька разів побував у пекельному Бахмуті.

Ростислав Радиш нещодавно повернувся із Бахмуту, де був у пунктах незламності, спілкувався з місцевими та військовими.

Ростислав Радиш буде гостем програми "Війна і волонтери".

