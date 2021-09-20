У 19 чи 20 років купив батькам квартиру, - захисник "Динамо" розповів про свій благородний вчинок

Про це повідомляє BurBuzz.



За словами Миколенка, він довго збирав кошти на квартиру для батьків.



"У 19 чи 20 років купив батькам квартиру. Довго збирав, плюс були премії. Потроху назбирав. Економити мене навчила бабуся. Це, напевно, по генах передається", - розповів Миколенко

Transfermarkt оцінює 22-річного Віталія Миколенка у 17 млн ​​євро.

У минулому сезоні українець зіграв за київський клуб 36 матчів, забив 2 голи і віддав 3 результативні передачі.

30 серпня захисник збірної України Віталій Миколенко розповів, яким є Олександр Петраков - новий головний тренер національної команди.