У 2022 році через війни, COVID-19 і зміни клімату гуманітарної допомоги потребуватиме кожний 29-й житель планети, - ООН
Організація Об'єднаних Націй попереджає, що в 2022 році гуманітарна допомога та захист будуть необхідні 274 млн жителів планети
Про це йдеться у річному звіті та плані на 2022 рік Офісу ООН з координації гуманітарних питань.
За оцінками ООН, у наступному році загалом 274 млн людей у всьому світі потребуватимуть невідкладної допомоги та захисту, що на 17% більше, ніж у 2021 році.
Найгірша ситуація - в Афганістані, Ефіопії, М'янмі та Демократичній Республіці Конго.
Головними причинами страждань людей стають військові дії у різних точках планети, пандемія коронавірусу та глобальне потепління.
"Кліматична криза в першу чергу і найсильніше вражає найуразливіших людей у світі. Затягуються конфлікти, а нестабільність загострилася в кількох частинах світу, зокрема в Ефіопії, М’янмі та Афганістані. Пандемія не закінчилася, і бідні країни позбавлені вакцин", - підсумував керівник гуманітарної служби ООН Мартін Гріффітс.
ООН зазначає, що понад 1% населення світу стали переміщеними особами. У більшості військових криз найбільше страждають жінки та дівчата.
За підрахунками ООН, для надання допомоги 183 млн людей, яким вона потрібна найгостріше, знадобиться $41 млрд.
- Раніше повідомлялося, що в 2021 році 45 млн людей із 43 країн світу опинилися на межі голоду.
- За даними ООН, у Західній і Центральній Африці понад 21 тис. дітей беруть участь у війнах.
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