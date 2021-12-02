У 2022 році через війни, COVID-19 і зміни клімату гуманітарної допомоги потребуватиме кожний 29-й житель планети, - ООН

Про це йдеться у річному звіті та плані на 2022 рік Офісу ООН з координації гуманітарних питань.



За оцінками ООН, у наступному році загалом 274 млн людей у ​​всьому світі потребуватимуть невідкладної допомоги та захисту, що на 17% більше, ніж у 2021 році.



Найгірша ситуація - в Афганістані, Ефіопії, М'янмі та Демократичній Республіці Конго.



Головними причинами страждань людей стають військові дії у різних точках планети, пандемія коронавірусу та глобальне потепління.



"Кліматична криза в першу чергу і найсильніше вражає найуразливіших людей у ​​світі. Затягуються конфлікти, а нестабільність загострилася в кількох частинах світу, зокрема в Ефіопії, М’янмі та Афганістані. Пандемія не закінчилася, і бідні країни позбавлені вакцин", - підсумував керівник гуманітарної служби ООН Мартін Гріффітс.



ООН зазначає, що понад 1% населення світу стали переміщеними особами. У більшості військових криз найбільше страждають жінки та дівчата.



За підрахунками ООН, для надання допомоги 183 млн людей, яким вона потрібна найгостріше, знадобиться $41 млрд.

Раніше повідомлялося, що в 2021 році 45 млн людей із 43 країн світу опинилися на межі голоду.

За даними ООН, у Західній і Центральній Африці понад 21 тис. дітей беруть участь у війнах.