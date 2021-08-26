У 2022 році українців чекають два періоди довгих вихідних

Відповідне рішення схвалили під час засідання уряду 26 серпня, передає Еспресо.TV.

Кабмін схвалив розпорядження "Про перенесення робочих днів у 2022 році".

Так, для святкування у 2022 році 8 березня - Міжнародного жіночого дня та 28 червня - Дня Конституції України документом рекомендовано керівникам підприємств, установ та організацій, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями у суботу та неділю, перенести у 2022 році робочі дні:

з понеділка 7 березня на суботу 12 березня;

понеділка 27 червня на суботу 2 липня.

Тож по чотири вихідних поспіль буде з 5 по 8 березня і з 25 по 28 червня.

Спеціальний режим роботи банків та їх установ у ці дні визначає Національний банк України.

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