У 2022 році українців чекають два періоди довгих вихідних
Уряд переніс робочих днів у 2022 році. На 8 березня і День Конституції буде по чотири вихідних поспіль
Відповідне рішення схвалили під час засідання уряду 26 серпня, передає Еспресо.TV.
Кабмін схвалив розпорядження "Про перенесення робочих днів у 2022 році".
Так, для святкування у 2022 році 8 березня - Міжнародного жіночого дня та 28 червня - Дня Конституції України документом рекомендовано керівникам підприємств, установ та організацій, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями у суботу та неділю, перенести у 2022 році робочі дні:
- з понеділка 7 березня на суботу 12 березня;
- понеділка 27 червня на суботу 2 липня.
Тож по чотири вихідних поспіль буде з 5 по 8 березня і з 25 по 28 червня.
Спеціальний режим роботи банків та їх установ у ці дні визначає Національний банк України.
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