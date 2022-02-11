У 2022 році в 30 містах України збудують сучасні урбан-парки
У 2022 році у 30 містах України в межах президентської програми "Велике будівництво" планують розпочати будівництво 30 сучасних урбан-парків
Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад у Харкові.
ВГоловна мета проєкту – створити у місті здоровий простір, де здоровий спосіб життя стане поширеним та модним серед дітей і молоді, сімейного відпочинку.
Як відомо, на території урбан-парків планується розмістити бетонний скейт-парк, памп-трек, майданчики для стріт-денсу, стріт-футболу, стріт-болу. Крім того, облаштують зони для стріт-воркауту, паркуру та йоги. А для малюків збудують дитячий урбан-парк.
"Саме такі урбан-парки, ми сподіваємося, наприкінці літа – на початку осені відкриватимуть у містах", – сказав Тимошенко.
Зазначається, що цьогоріч триватиме розвиток Київського урбан-парку на території ВДНГ. Там, зокрема, планують відкрити новий басейн.
Загалом на 2022 рік планується побудувати та відновити 100 ДЮСШ, 25 спортивних інтернатів, 21 льодових арен і 30 урбан-парків.
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