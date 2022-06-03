Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, зниження контрактних виплат не стосуватиметься тих, хто нещодавно продовжив угоди з клубом. Мова йде про Ансу Фаті, Педрі і Рональда Араухо, а також зимових трансферів Ферран Торрес, П’єр-Емерік Обамеянг і Дані Алвес.

Зменшення зарплатної відомості "Барселони" пов’язане з необхідністю реєстрації інших футболістів та правил ФФП (фінансового фейр-плей).

Зменшення зарплат на 50% - це складне завдання. Агенти двох вагомих гравців "Барси" зазначили, що ті уже погоджувались на подібні вимоги клубу.

15 травня Роберт Левандовські заявив, що можливо зіграв останній матч за мюнхенську "Баварію".

18 травня повідомлялось, що Левандовські узгодив умови особистого контракту з іспанською "Барселоною".

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