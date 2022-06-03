У "Барселоні" вирішили скоротити зарплати більшості футболістів на 50%
Іспанська "Барселона" збирається зменшити зарплатні витрати та скоротити виплати для більшості футболістів команди на 50%
Про це повідомляє Mundo Deportivo.
За інформацією джерела, зниження контрактних виплат не стосуватиметься тих, хто нещодавно продовжив угоди з клубом. Мова йде про Ансу Фаті, Педрі і Рональда Араухо, а також зимових трансферів Ферран Торрес, П’єр-Емерік Обамеянг і Дані Алвес.
Зменшення зарплатної відомості "Барселони" пов’язане з необхідністю реєстрації інших футболістів та правил ФФП (фінансового фейр-плей).
Зменшення зарплат на 50% - це складне завдання. Агенти двох вагомих гравців "Барси" зазначили, що ті уже погоджувались на подібні вимоги клубу.
- 15 травня Роберт Левандовські заявив, що можливо зіграв останній матч за мюнхенську "Баварію".
- 18 травня повідомлялось, що Левандовські узгодив умови особистого контракту з іспанською "Барселоною".
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