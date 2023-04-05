Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"У районі Нового Осколу росіяни зробили потужний склад з боєприпасами. Неподалік від того місця вони розташували польову базу техніки, бронетехніки й танків. За останніми оцінками близько 8 тис. мобілізованих зосереджено саме на території Бєлгородської області. Цей фактор насторожує, тому що незрозуміло, куди саме їх спрямують. Чи для забезпечення потреб з оборони Курської й Брянської областей, чи відправлять для підсилення угруповання військ на Луганщині", - зауважив Селезньов.

За словами полковника ЗСУ, у районі Кремінної сконцентровано потужне угруповання путінського війська.

"Росіяни час від часу намагаються атакувати позиції ЗСУ в напрямку Куп'янська. Ситуація є динамічною. ЗСУ потужно тримають оборонні рубежі та позиції й не дозволяють росіянам розвивати успіх, відбиваючи усі ворожі атаки, але загроза залишається", - підкреслив Селезньов.