У Бєлгородській області росіяни зробили потужний склад БК та базу техніки, - полковник ЗСУ Селезньов
Полковник ЗСУ військовий експерт Владислав Селезньов зазначив, що в районі Нового Осколу ворог розташував польову базу бронетехніки й танків
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"У районі Нового Осколу росіяни зробили потужний склад з боєприпасами. Неподалік від того місця вони розташували польову базу техніки, бронетехніки й танків. За останніми оцінками близько 8 тис. мобілізованих зосереджено саме на території Бєлгородської області. Цей фактор насторожує, тому що незрозуміло, куди саме їх спрямують. Чи для забезпечення потреб з оборони Курської й Брянської областей, чи відправлять для підсилення угруповання військ на Луганщині", - зауважив Селезньов.
За словами полковника ЗСУ, у районі Кремінної сконцентровано потужне угруповання путінського війська.
"Росіяни час від часу намагаються атакувати позиції ЗСУ в напрямку Куп'янська. Ситуація є динамічною. ЗСУ потужно тримають оборонні рубежі та позиції й не дозволяють росіянам розвивати успіх, відбиваючи усі ворожі атаки, але загроза залишається", - підкреслив Селезньов.
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