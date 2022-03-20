У Берліні 16-річний син нацгвардійців зібрав на благодійному концерті 20 тис. євро на допомогу Україні
У Німеччині 16-річний хлопець, батьки якого служать в Нацгвардії, зібрав на благодійному концерті 20 тис. євро, які підуть на допомогу Україні
Про це повідомляє МВС України.
Львів'янин Єгор Бахмут, який є учнем Державного музичного ліцею ім. Соломії Крушельницької, відкрив благодійний концерт, під час якого було зібрано 20 тис. євро.
Його батько – військовий хірург, мати також служить у Національній гвардії. З початком повномасштабної агресії проти України юнак виїхав до Німеччини, а його батьки залишилися боронити рідну землю.
Благодійний концерт у Берліні організувало посольство України у ФРН. На заході були присутні посол України в Німеччині Андрій Мельник та президентка німецького Червоного хреста Герда Хассельвельдт.
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