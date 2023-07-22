Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

Зазначається, що 23 липня в Україні домінуватиме суха погода з температурою повітря впродовж дня +24...+29°C, на півдні температура сягатиме до +30°C.

"Лише трохи фронт затримається завтра на південному сході України, Донеччині та Луганщині - там місцями дощі з грозами", - йдеться у повідомленні.

Фото: Наталка Діденко

У столиці очікується тепла погода

У Києві у неділю, 23 липня, прогнозується прекрасна погода. За даними Наталки Діденко, опадів не передбачається. Також очікується потепління до +25°C.