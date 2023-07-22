У більшості регіонів очікується потепління та суха погода: прогноз на 23 липня від Наталки Діденко
У неділю, 23 липня, у більшості областей України прогнозується тепла і суха погода. Проте у Донецькій та Луганській областях очікуються дощі
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
Зазначається, що 23 липня в Україні домінуватиме суха погода з температурою повітря впродовж дня +24...+29°C, на півдні температура сягатиме до +30°C.
"Лише трохи фронт затримається завтра на південному сході України, Донеччині та Луганщині - там місцями дощі з грозами", - йдеться у повідомленні.
Фото: Наталка Діденко
У столиці очікується тепла погода
У Києві у неділю, 23 липня, прогнозується прекрасна погода. За даними Наталки Діденко, опадів не передбачається. Також очікується потепління до +25°C.
- На вихідних 22 та 23 липня у більшості областей України очікуються сильні зливи, шквали й град. У неділю прогнозується прояснення та потепління у деяких регіонах.
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