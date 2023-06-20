У Болгарії близько 400 сайтів поширюють російську пропаганду та дезінформацію, - Фонд гуманітарних і соціальних досліджень

Про це йдеться у дослідженні Фонду людських і соціальних досліджень.

Згідно з аналізом однією з причин стрімкого зростання російської пропаганди в Болгарії є зростання кількості сайтів, які її поширюють. Так до кінця 2022 року, порівняно з 2021, кількість російської пропаганди зросла майже у 20 разів. Вона зростала у два періоди - на початку та наприкінці 2022 року.

"На початку року сформувалася невелика мережа агрегаторів, яка посилила російську точку зору. До кінця року вона перетворилася на потужну машину "грибних" сайтів (визначено 370 сайтів), що збільшило розповсюдження кожного повідомлення приблизно в 400 разів", - ідеться у звіті.

Зазначають, що ці сайти для дезінформації, імовірно, працюють через платформу Share4Pay. Вона платить користувачам за те, щоб ті ділилися готовою інформацією з цих сайтів.

На початку 2022 року рейтинг найпопулярніших сайтів містив у собі агрегатори та реальні медіа. За підсумками року з першої десятки випали медійні сайти.

Також у дослідженні інформують про надзвичайно високу активність у Facebook упродовж 2022 року. Так у групах було нараховано понад 25 тис. публікацій, а близько 20 тис. на сторінках із публікаціями, які зібрали понад 7,6 млн взаємодій.

"Сторінки, які представлені не як інформативні, а як комерційні чи розважальні, поділяють пропаганду, і таким чином зустрічають ширший інтерес", - наголосили у звіті.

Автори дослідження також розповідають, що частина поширеної дезінформації не прижилася. Так, наприклад, віра в силу російської зброї впала, а схвалення президента РФ знизилося втричі.

"Інші наративи, однак, мають значний вплив на суспільні настрої – наприклад, що Болгарія займає бік України, тому що болгарські правителі залежні від євроатлантичних партнерів (а не тому, що Україна є атакованою країною); твердження, що Захід втягнув Росію у війну; що військова допомога Україні втягує Болгарію у війну", - ідеться у звіті.