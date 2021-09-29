У Чернігові піднімуть ціну на проїзд у громадському транспорті до 8 грн
З жовтня у Чернігові зросте ціна на проїзд у громадському транспорті
Таке рішення ухвалила міськрада.
Вартість проїзду у маршрутках та тролейбусах становитиме 8 грн. Однак, при сплаті транспортною карткою у тролейбусі квиток коштуватиме 6 грн.
Учні протягом навчального року за проїзд в маршрутках платитимуть 4 грн за наявності учнівського квитка, а в тролейбусах, якщо є учнівський і електронний квитки - 3 грн
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