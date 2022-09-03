У Чорнобаївці на Черкащині зустрічали на колінах полеглого воїна Віктора Кожана, що воював добровольцем з 2015 року
Віктор Кожан загинув 29 серпня поблизу Сіверська на Донеччині
Про це повідомила Чорнобаївська територіальна громада.
"29 серпня 2022 року, вірний військовій присязі, виявивши стійкість і мужність, загинув у бою за нашу Батьківщину поблизу Сіверська Донецької області", - пише Чорнобаївська територіальна громада.
Як йдеться у повідомленні, Віктор Кожан пішов у 2015 році добровольцем служити в АТО.
"У 2016 році підписав контракт на службу в лавах ЗСУ. До 2020 року служив в 93 бригаді "Холодний яр" розвідником в напрямках Піски, Верхньоторецьке, Богданівка, Кримське", - зазначає пресслужба.
Після невеликої перерви, 24 травня 2021 року, Віктор Кожан знову заключив контракт на службу в лавах ЗСУ. Служив в батальйоні Донбас.
"У розквіті сил пішов із життя 47-річний військовослужбовець, звільняючи свою рідну землю від "русского мира". Він ще багато корисного міг би зробити для своєї сім’ї та країни, але захищаючи її свободу і незалежність, віддав найцінніше – своє життя... Віктор Кожан загинув за мирне майбутнє кожного з нас", - сказав селищний голова Сергій Любивий.
- Євангельський християнин-баптист Олег Марінченко, який ще з 2014 року воював з Росією та служив капеланом і парамедиком, віддав життя за Україну. Це сталося на Херсонщині.
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