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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією У Чорнобаївці на Черкащині зустрічали на колінах полеглого воїна Віктора Кожана, що воював добровольцем з 2015 року

У Чорнобаївці на Черкащині зустрічали на колінах полеглого воїна Віктора Кожана, що воював добровольцем з 2015 року

3 вересня, 2022 субота
21:11
війна з Росією У Чорнобаївці на Черкащині зустрічали на колінах полеглого воїна Віктора Кожана,

Віктор Кожан загинув 29 серпня поблизу Сіверська на Донеччині

Про це повідомила Чорнобаївська територіальна громада.

"29 серпня 2022 року, вірний військовій присязі, виявивши стійкість і мужність, загинув у бою за нашу Батьківщину поблизу Сіверська Донецької області", - пише Чорнобаївська територіальна громада.

Як йдеться у повідомленні, Віктор Кожан пішов у 2015 році добровольцем служити в АТО.

"У 2016 році підписав контракт на службу в лавах ЗСУ. До 2020 року служив в 93 бригаді "Холодний яр" розвідником в напрямках Піски, Верхньоторецьке, Богданівка, Кримське", - зазначає пресслужба.

Після невеликої перерви, 24 травня 2021 року, Віктор Кожан знову заключив контракт на службу в лавах ЗСУ. Служив в батальйоні Донбас.

 "У розквіті сил пішов із життя 47-річний військовослужбовець, звільняючи свою рідну землю від "русского мира". Він ще багато корисного міг би зробити для своєї сім’ї та країни, але захищаючи її свободу і незалежність, віддав найцінніше – своє життя... Віктор Кожан загинув за мирне майбутнє кожного з нас", - сказав селищний голова Сергій Любивий.

  • Євангельський християнин-баптист Олег Марінченко, який ще з 2014 року воював з Росією та служив капеланом і парамедиком, віддав життя за Україну. Це сталося на Херсонщині.

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