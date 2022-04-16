У чорногорському Цетинє щоденно з початку нового етапу війни проводять марші підтримки українців, - МЗС України
Мешканці чорногорського міста Цетинє кожного дня з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну організовують марші на підтримку України
Про це повідомляє МЗС України.
"Щодня наші чорногорські друзі збираються о 17:30 в центрі Цетинє і йдуть містом під українські пісні", - йдеться в дописі.
Відомо, що акції на підтримку України відбуваються щодня, навіть попри погані погодні умови.
Формального організатора масових демонстрацій нема, цетинці кажуть, що це їхній обов’язок.
За словами активістів, подібні заходи планують проводити аж до перемоги українського народу над російським агресором.
- Нагадаємо, у центрі Відня в Австрії жінки провели акцію проти зґвалтувань українок і українців російськими окупантами.
- Раніше подібну акцію провели в Естонії. Близько двадцяти жінок стояли під посольством Росії напівоголеними до поясу з чорними мішками на голові, зв'язаними руками та вимащеними у штучній крові ногами.
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