У чорногорському Цетинє щоденно з початку нового етапу війни проводять марші підтримки українців, - МЗС України

Про це повідомляє МЗС України.



"Щодня наші чорногорські друзі збираються о 17:30 в центрі Цетинє і йдуть містом під українські пісні", - йдеться в дописі.



Відомо, що акції на підтримку України відбуваються щодня, навіть попри погані погодні умови.



Нагадаємо, у центрі Відня в Австрії жінки провели акцію проти зґвалтувань українок і українців російськими окупантами.

Раніше подібну акцію провели в Естонії. Близько двадцяти жінок стояли під посольством Росії напівоголеними до поясу з чорними мішками на голові, зв'язаними руками та вимащеними у штучній крові ногами.

Формального організатора масових демонстрацій нема, цетинці кажуть, що це їхній обов’язок.За словами активістів, подібні заходи планують проводити аж до перемоги українського народу над російським агресором.