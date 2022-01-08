У Держдепі підтвердили, що США розглядають питання постачання Україні ПЗРК Stinger
Представник Державного департаменту США підтвердив, що Вашингтон розглядає можливість постачання Україні переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger
Про це під час брифінгу сказав представник Держдепу США, повідомляє НВ.
На конкретні запитання щодо можливих шляхів постачання він не відповів. Його запитали, чи готові США погодитись на надання Україні Stinger, можливо, через третю країну, наприклад, Естонію.
"Я знаю, що питання про Stinger лунало, але я не маю конкретної відповіді на це конкретне запитання", - сказав представник Держдепу.
- Нагадаємо, 8 січня телеканал NBC повідомив, що США обговорюють надання Україні переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger.
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