У Держдепі підтвердили, що США розглядають питання постачання Україні ПЗРК Stinger

Про це під час брифінгу сказав представник Держдепу США, повідомляє НВ.

На конкретні запитання щодо можливих шляхів постачання він не відповів. Його запитали, чи готові США погодитись на надання Україні Stinger, можливо, через третю країну, наприклад, Естонію.

"Я знаю, що питання про Stinger лунало, але я не маю конкретної відповіді на це конкретне запитання", - сказав представник Держдепу.