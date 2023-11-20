У ДПСУ повідомили, яка черга на в'їзд з вантажівок на польському кордоні станом на ранок 20 листопада
Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, повідомив, що, за інформацією від польських прикордонників, у черзі на території Польщі у напрямку України перебувають близько 2900 вантажних транспортних засобів
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Зараз відбувається блокування на трьох напрямках, нагадаю, це пункти пропуску "Ягодин - Дорогуськ", "Краківець - Корчова" і "Рава-Руська - Хребенне". Станом на ранок 20 листопада за інформацією, яку ми маємо від польських прикордонників, у черзі на території Польщі у напрямку України перебувають близько 2900 вантажних транспортних засобів. Найбільше навпроти пункту пропуску "Краківець" – це 1200 вантажівок. Ще 1100 автомобілів очікують на напрямку "Ягодин" і 600 на напрямку пункту пропуску "Рава-Руська", - проінформував речник Державної прикордонної служби України.
За його словами, ДПСУ не мають підтвердження від польських прикордонників про те, що може бути заблокований і напрямок руху по пункту пропуску "Шегині". Попри те, що там зараз рух не блокується, однак станом на ранок очікують близько 1300 вантажівок на перетин кордону у напрямку України. Це відбувається через те, що водії шукають інші можливості перетину кордону внаслідок раніше перекритих трьох пунктів пропуску.
"Треба розуміти, що ці чотири пункти пропуску є найбільшими інфраструктурними об'єктами, де більша пропускна спроможність щодо перетину кордону і вантажних транспортних засобів. До прикладу, до цих блокувань через пункт пропуску "Ягодин" кордон перетинали 1200-1300 вантажівок в обох напрямках. Також станом на ранок сукупно близько 300 вантажівок очікують на перетин кордону у напрямок України ще на трьох пунктах пропуску, якщо говорити з українського боку, це "Устилуг", "Угринів" та "Смільниця", - проінформував Андрій Демченко.
Страйки на кордоні між Польщею та Україною: що відомо
Раніше повідомлялося, що польські перевізники страйкуватимуть на кордоні. Причина – надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС. У зв'язку з цим Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України ініціювало зустріч з Польщею та Єврокомісією.
У ДПСУ прокоментували ймовірне блокування кордону. Крім того, Україна направила Польщі офіційну ноту через наміри польських перевізників розпочати страйк на українсько-польському кордоні.
6 листопада польські перевізники розпочали страйк на польсько-українському кордоні. У Мінінфраструктури заявили, що польські перевізники не передали Києву жодних офіційних вимог.
Станом на вечір 7 листопада польські перевізники повністю заблокували проїзд вантажного автотранспорту на двох пунктах пропуску на кордоні з Україною. Згодом також стало відомо, що вантажівки на в'їзд в Україну очікують до 90 годин.
9 листопада у Польщі відбулася зустріч урядовців і перевізників, які блокують кордон з Україною, однак вона завершилася нічим. Водночас черги з вантажних транспортних засобів стають все довшими.
Відтак Україна запропонувала польській владі запустити смуги для порожніх вантажівок і очікує на відповідь з їхньої сторони.
15 листопада відбулися тристоронні перемовини з Польщею та Єврокомісією щодо розблокування пунктів пропуску, однак вони не принесли результатів. Натомість Європейська комісія може розпочати карну процедуру проти Польщі, якщо влада не вирішить питання з блокуванням перевізниками пунктів пропуску на кордоні з Україною.
Водночас польські перевізники пообіцяли посилити блокаду на кордоні з Україною. Крім того, митники почали фіксувати збільшення черг вантажівок на словацькому напрямку.
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